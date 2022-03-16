林榮遊憩區再出發 變身「鳳林慢城客家驛站」

舊台9線上重要的交通節點－林榮遊憩區，因省道東移後沒落，如今以「鳳林慢城客家驛站」再出發，呈現客家與原民文化相遇多元視角，將作為鳳林鎮北端的旅遊服務據點。

「鳳林慢城客家驛站」今天舉行開幕儀式，花東縱谷國家風景區管理處長郭振陵致詞表示，未來此處將成為平台，將鳳林各種資源有效發揮，讓文創、工藝等都可在此呈現，未來再結合台灣觀巴遊程，讓觀光旅遊體驗更加豐富。

鳳林鎮觀光旅遊發展協會理事長李美玲指出，協會以慢城理念經營為核心，打造「慢城客家驛站」，內設有多功能工坊與地方特產及文創品展售空間，並規劃在地工藝師培育課程、工藝DIY體驗中心、會議空間、遊客諮詢服務、地方創生青年會客室、地方文史暨文物展、工藝品及體驗遊程展售等。

林榮遊憩區位於鳳林鎮林榮里，占地約5公頃，目前開發2.2公頃，緊鄰新光兆豐農場西側，是萬榮鄉最北端村落西林村通往縱谷的出口，太魯閣族人、客家族群在此交會、互通有無。

西林村是台灣重要的史前玉工廠遺址「支亞干遺址」所在地，1960年代以後豐田玉（台灣玉）加工業全盛時期，客廳代工磨玉是許多林榮人的回憶。

鳳林鎮則是花東縱谷最「純」的客家庄，2014年通過國際慢城認證，成為全台灣第1個獲得國際認證的慢城。

「鳳林慢城客家驛站」整合2鄉鎮資源，合作對象包括西林村的青創團隊「阿改玩生活」、數位機會中心等在地團隊、花蓮縣考古博物館等。

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處說明，林榮遊憩區於2006年底依促參法委由新光兆豐農場整建營運，作為兼具遊客服務中心、停車場、步道、戶外休憩設施等功能；然而自2012年起台9線東移，林榮遊憩區受影響遊客變少，新光兆豐農場也更改入園動線卻又無意經營下去。

2016年至2021年委由花蓮縣藝文創意產業發展協會經營，多數時間都處於閒置狀態；為活化設施，並豐富鳳林觀光資源，去年5月起進行建物空間優化、設施改善等。

經過為期7個月整修工程後，透過公開標租作業程序，由「花蓮縣鳳林鎮觀光旅遊發展協會」取得承租權，打造「鳳林慢城客家驛站」。