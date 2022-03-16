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台東日光至馬蘭段今通車 禁行大貨車、空遊覽車1年

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣府推動「太平溪右岸一路通」計畫，縣長饒慶鈴今宣布日光至馬蘭段正式通車。圖／台東縣政府提供
台東縣府推動「太平溪右岸一路通」計畫，縣長饒慶鈴今宣布日光至馬蘭段正式通車。圖／台東縣政府提供

台東縣府推動「太平溪右岸一路通」計畫，縣長饒慶鈴今宣布日光至馬蘭段正式通車，並邀民眾19日參加河堤步道健走活動。建設處提醒，大貨車以上車輛與未載客遊覽車禁止通行1年。

饒慶鈴說，除今天通行的日光至馬蘭段，上游日光橋至南王橋段工程進行中，預定年底前開放通行，民眾可以從南王橋一路通行至馬蘭橋，另下游第一鐵路橋至康樂橋段工程設計書圖已送中央審查。

為紓解市區及大豐地區聯外交通，顯府3年前推動全長約9.5公里的「太平溪右岸一路通」計畫，並採分段方式爭取經費及施工，去年完成首段仁義南路通車，今天通車的日光至馬蘭段全長1公里。

建設處表示，日光至馬蘭段途經日光寺、均一國小、光明國小、光明社區、公園綠地及中油公司等，全段河堤步道採全緩坡及鋪設AC設計，也兼具一般道路使用。

今開放日光至馬蘭段車輛通行，但禁行大貨車以上車輛與未載客遊覽車通行、同時設置速限30、禁鳴喇叭、禁止超車等、降低車行社區影響，籲請用路人遵守。

平溪 饒慶鈴 遊覽車

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