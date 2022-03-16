疑松鼠碰觸線路致短路 基隆7831戶短暫停電
基隆市中山區今天清晨5時許突然停電，15秒後恢復供電，共有7831戶受影響，台電在一處電桿下發現一隻疑似被電死的松鼠，研判停電原因可能是松鼠碰觸到電桿線路造成短路。
台灣電力公司基隆區營業處上午表示，安樂變電所清晨5時43分49秒因CC45、CC43兩條饋線斷路器相繼跳脫，造成中山區中和路、安一路、西定路、復興路、安樂區安一路、定國街、新西街等一帶，包括經國管理暨健康學院、自來水廠在內共7831戶停電。
事故發生後，台電隨即派員查明原因，台電人員在新西街89巷產業道路電桿下發現一隻疑似被電死的松鼠，研判可能是松鼠碰觸到電桿線路造成短路，事故發生15秒後，於清晨5時44分4秒系統自動復閉成功，恢復供電。
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