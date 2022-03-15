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花蓮垃圾堆置達飽和 爭取利澤焚化爐增燒30公噸

中央社 / 花蓮縣15日電

花蓮縣內無焚化爐，垃圾大部分轉運至宜蘭利澤廠處理，碰上歲修限制垃圾處理量能，縣府今天在宜蘭考察行程中，爭取由目前每日100公噸提升至130公噸，宜蘭縣府表示研議協助。

花蓮縣政府發布新聞資訊表示，目前花蓮縣既有掩埋場均已飽和，無法再進行掩埋作業，而又無焚化爐可解決垃圾問題，須運至宜蘭縣處理，然而宜蘭利澤焚化爐進行歲修，導致花蓮縣垃圾焚化量漸少，使得垃圾均堆置在各鄉鎮市掩埋場中，長期堆置下造成環境問題。

花蓮縣政府指出，縣內的垃圾須從各鄉鎮市轉運平台或掩埋場運往宜蘭利澤焚化爐焚燒；近期隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情環境較為鬆綁，花蓮觀光人口上升，又因疫情的關係，民眾飲食的習慣改變，外帶餐點及外送服務蓬勃發展，造成垃圾量不減反升。

統計花蓮縣年度垃圾產生量，2021年截至11月為止，垃圾已高達13萬9263公噸，每人每日垃圾產生量為1.29公斤，較2020年同期高出2.4%，導致垃圾僅能暫時堆置於各鄉鎮市轉運平台，而暫存空間有限。

縣長徐榛蔚今天拜會宜蘭縣政府，會中極力爭取利澤廠增加花蓮垃圾焚化量，由目前每日100公噸提升至130公噸。同時呼籲鄉親，垃圾源頭減量刻不容緩，民眾配合政府資源回收政策，並在飲食時，自備環保餐具與容器，減少一次性餐具的使用，建立垃圾源頭減量觀念，並向下札根教育下一代，環保愛地球。

花蓮 焚化爐

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