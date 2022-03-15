宜蘭擬漲礦石開採特別稅 每公噸10元調至30元
宜蘭縣政府今天表示，縣內礦石開採特別稅現行課徵標準每公噸新台幣10元，經縣議會提案調高金額，縣府已重新制定相關特別稅草案，每公噸徵30元，將送縣議會審議。
縣府財政稅務局表示，目前縣內礦石開採特別稅與花蓮縣每公噸50元至70元相比，明顯落差，加上去年底縣議會決議縣內課徵標準應修訂，對此，縣府將課徵標準從每公噸10元，提升至每公噸30元，今天經縣務會議通過後，將送縣議會審議，若順利通過，立即公布施行。
財政稅務局表示，礦石開採特別稅每年3月與9月開徵，去年為縣庫注入約1800萬元收入，之後用於回饋公益、補強地方建設等。
縣府工商旅遊處補充，宜蘭縣有34個礦場，礦區面積5286.8公頃，礦業用地面積327.4公頃，開採包含大理石、白雲石、水晶等礦石；礦場分布在南澳鄉、蘇澳鎮、三星鄉、員山鄉等地，其中以南澳為最大宗。
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