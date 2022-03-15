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影／海科八斗子魚路點燈 8意象燈區如魚群游動光雕秀
國立海洋科技博物館今晚在台灣水準原點進行「魚路點燈光雕啟用儀式」，自即日起到5月2日止，從區域探索館、台灣水準原點、平浪橋一直到潮境公園，有8個意象燈區，呈現魚群游動的路線，有光雕秀及燈飾意象，感受海科夜未眠之美。
海科館表示，魚路點燈的光雕活動以黃、藍、白3種顏色為主體，象徵漁船、漁網、海浪、魚群、山頭的山城意象，分佈的路線為海科天橋、水準原點、火熊公仔區、平浪橋、潮境公園、潮境智能海洋館、區域探索館等8區。
海科館園區包含主場館及潮境公園本來就是民眾常造訪休閒去處，透過這次的燈光裝置，希望吸引民眾打卡，並配合將至的城市博覽會，希望展示基隆獨特的魚路文化。
海科館館長陳素芬說，這項漁路點燈計畫，透過光雕展示主要訴說人與海之間的相依相息，經由生命、源頭、養分、對話、生產、連結、盎然、組成等8個意象燈區，呈現魚群游動的路線，魚路的起點由海科館正門口天橋展開。
內政部地政司長王成機指出，光雕以抽象的線條表達測量工具發射的訊號與山脈之間的交互作用，勾勒著台灣獨特的地貌。經由水墨潑出的動態特效，展現包含70周年的玉山衛星定位測量合照、玉山水準測量紀錄照，東沙基準點等珍貴的紀錄。
農委會漁業署漁村建設科技正莊昇偉說，考量到長潭里漁港的漁民因為捕魚工作比較早睡，為了避免影響居民生活作息，魚路點燈光雕活動也是以維持漁村安寧為最大前提考量，亮燈時間自即日起開始每晚6到8點，台灣水準原點及潮境智能海洋館外牆則於假日每半小時展演一次，歡迎大家在白日參觀完海科館後，夜間順遊光雕藝術。
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