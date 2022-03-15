宜市礁溪頭城自16日晚間11點區域停水4小時 影響2萬戶

自來水公司第八區管理處為辦理「礁溪鄉三皇路等汰換管線工程」施工，今宣布自3月16日晚上11點到隔天凌晨3點，停水4小時，影響宜蘭市及礁溪鄉、頭城鎮部分地區約2萬戶，請用戶提早儲水備用。

水公司八區處表示，施工期間預計停水4小時，為避免影響民眾正常生活，選擇在夜間施工，避開尖峰用水時段，預計停水區域如下：

宜蘭市 : 北津里、梅洲里、筊白里。 礁溪鄉 : 龍潭村、吳沙村、林美村、三民村、白鵝村、白雲村、匏崙村、德陽村、大忠村、二龍村、大義村、玉石村、六結村、礁溪市區等。 頭城鎮 : 金面里、頂埔里、下埔里、中崙里、金盈里、新建里、福成里。

八區處提醒用戶，停水期間應關閉抽水機電源，如未關閉抽水機電源，將造成馬達空轉過久會產生高溫或造成火災；停水期間，請將大樓、公寓及住宅總表前制水閱栓關閉，以避免污水進入水塔內，水龍頭使用橡皮管接水時，勿將橡皮管浸在水中，以免停水時因虹吸作用產生二次污染。