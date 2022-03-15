基隆忠一路國門廣場建物清整 溫莎堡拉皮翻新有文青風

基隆市忠一路緊臨基隆港及海洋廣場，可以說是重要國際門面之一，但因房屋老舊、雜亂，市府進行相關建築物立面清理，公部門針對忠一路沿線的公共空間進行整修改善，民宅大樓和商家也進行外牆立面清整，位於忠一路孝三路口的溫莎堡旗艦店配合拉皮翻新，今天重新開幕，外觀和店內很有文青風。

市府工務處表示，忠一路廊是重要國際門面之一，除了各項重要建設推動外，也進行相關建築物立面清理，整個作業從一開始單純的公部門進行電線、纜線、交通標誌、燈桿的外觀清理，到現在已獲得當地住戶和商家認同，一起主動辦理外牆、廣告招牌的清整改善作業，共同協力推動忠一路市容改善。

工務處表示，而透過仁愛區公所不斷與當地溝通協調，包含城隍廟、歌萊KTV、屈臣氏、光南書局、年青人眼鏡之立面景觀皆主動配合進行改善，撤除老舊招牌及騎樓天花板進行整修等，而溫莎堡、摩斯漢堡及仁祥醫院亦進行全棟式拉皮翻新。

在基隆已有30多年的溫莎堡烘焙坊，整棟立面拉皮、內部重新裝修，很有文青風，今天辦多項促銷活動，包括草莓限定蛋糕、爆漿土司限定商品快閃活動，還有買200送100、滿300元可以參加抽獎活動等。