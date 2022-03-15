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助花蓮子弟返鄉掃墓 實名制專車16日開放訂票

中央社 / 花蓮縣15日電

台鐵東部幹線在重要節日總是一票難求，為讓花蓮子弟順利返鄉掃墓祭祖，花蓮縣政府開設實名制清明返鄉專車，16日中午12時起開放網路訂票。

花蓮縣政府今天發布訊息表示，清明連假期間辦理花蓮縣民返鄉專車及返工專車各一班，搭乘民眾須配合台鐵局防疫措施，旅客進站乘車應落實實聯制、戴口罩，保護自己，防範COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒感染。

花蓮縣政府民政處指出，專車為自強號，每列車566個座位，台北往花蓮於4月1日晚間8時47分在台北車站發車；收假則為花蓮往台北，於4月5日下午2時10分在花蓮火車站發車，專車為直達車，無站票，並配合縣內南區民眾需求，開行接駁車。

全票新台幣200元、半票100元，專車屬服務性質，車票禁止轉贈、轉售，不接受退票，遺失不再補發。專車為實名制，限本人搭乘，並依個人資料保護法規定於乘車證登載乘車人姓名及身分證字號。

提醒民眾取票及乘車時，皆須出示所有乘車人身分證明文件。

花蓮 實名制 台鐵

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