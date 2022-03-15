花蓮10所國小受贈2千本書 教學機器人增進英語學習動力

來自台北市多個慈善單位捐贈花蓮10所國小2千本書，以及1台人工智慧語言學習機器人，不但有多樣化書籍拓展學生的視野，還有學習機教導簡單的英文，搭配可愛逗趣的動畫與語音，讓孩子輕鬆接觸英語。

今天多家慈善單位在明禮國小舉行「知識關懷希望工程 315送書到花蓮」捐贈儀式，花蓮縣政府教育處課程教學科、明禮國小校長蕭美珍、中國現代化文化基金會執董張寶樂、台北市信義青溪協會理事長陳清賢等人出席。

縣府教育處課程教學科長黃秀琴指出，2千冊書籍贈予10所學校可充實學校圖書設備，特別這次有1台人工智慧語言學習機，能結合教育處智慧教育中心，在縣內37所學校巡迴，給予低年級聽說生活英語學習機會，對智慧教育推動有很大幫助，希望借助學習機激發學生的學習興趣與動機。

試用人工語言學習機的明禮國小六年級朱姓學生說，覺得學習機動畫有趣活潑，比較有動力跟著唸英文單字，外表可愛的學習機能在課餘時間使用，相信可以增進大家的英語能力。

明禮國小校長蕭美珍表示，閱讀推動與知識道德灌輸是教育者的基礎工作，書籍當然是愈多愈好，1所學校能有200本書，希望藉由書籍的傳遞，讓孩子深刻地感受到閱讀重要。