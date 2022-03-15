基隆何嘉仁書店結束 林右昌：與誠品或獨立書店再合作

基隆市最後一間連鎖書店「何嘉仁書店」13日吹熄燈號，將從2樓搬至1樓改為親子書苑，最後一個營業日吸引不少基隆人來回味，感傷拍照、買書。基隆市長林右昌說，經營環境不斷在改變，但有很多小型獨立、社區書店如雨後春筍般出現，未來，會再和跟誠品或其他獨立書店業者合作，在不久的將來，大家就可以看到進一步的合作。

林右昌說，書店、實體商場經營環境不斷在改變，不管是賣場、百貨公司還是由實書店、電影院，時空背景都和過去經營模式，有很大的不一樣，特別是在這2年疫情之後，相關的商業模式有很大的挑戰和轉變。

林右昌表示，現在有很多小型獨立、社區書店，在很多地方如雨後春筍般出現，這是市場環境的改變。未來，在基隆市的場域裡面，跟誠品或其他更多的獨立書店業者的合作，這個答案肯定的，在不久的將來，大家就可以看到進一步的合作。

基隆市原來有誠品、金石堂、何嘉仁等連鎖書店，但隨著網路興起，實體書店多年來陸續關門。「謝謝你從小學一直陪伴我到國中，再見了」、「超級捨不得，後會有期」牆上的留言版有好幾百人留言，大家離情依依。一路上外觀是地中海風情裝潢的何嘉仁書店，2樓的書店正式結束，但搬至1樓仍有親子書苑。

何嘉仁國際文教團隊在書店門口貼出海報說明，以「面對改變，不忘初心」為題向家長說明，何嘉仁創辦人曾分享，從事「教育事業」與「開書店」，不單是因為喜歡，更開心的是能做有福氣的事。小時候，書帶給他許多美好的回憶，加上喜歡看書，所以「開書」一直心中的願望。