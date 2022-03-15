改善健康不平等 花蓮偏鄉原民就醫補助交通費

花蓮狹長地形環境讓偏鄉部落族人就醫困難，為改善健康不平等，花蓮縣衛生局爭取原民就醫交通補助費，今年獲得衛福部經費挹注100萬元，可依距離醫院公里數，每次補助600至1000元。

花蓮縣衛生局今天發布訊息表示，持續爭取原住民就醫交通補助費資源，民國111年獲得衛生福利部經費挹注新台幣100萬元，減輕原民鄉親因轉診或重大、緊急傷病就醫、入住長照機構，以及孕產婦產檢、生產與普通傷病就醫交通費負擔，讓花蓮狹長的地形不再成為鄉親健康的障礙。

衛生局長朱家祥表示，原民就醫交通補助110年共服務本縣原住民鄉親1168人次，其中針對孕產婦產檢、生產就醫交通補助達457人次，占總補助人次的39%，這項補助從109年開始，增加了孕婦產檢及生產就醫，是少子化的花蓮守護孕產婦健康的重要資源。

110年7月1日起衛生福利部擴大孕產婦產檢服務項目，將免費產檢次數由10次調升至14次，為懷孕媽媽及胎兒健康，提醒原民孕媽咪定時產檢，也多加利用及申請交通補助。

朱家祥提醒，除了孕產婦產檢、生產外，凡是居住在花蓮縣因為轉診就醫、重大傷病就醫、緊急傷病與普通傷病就醫的原民鄉親，或參加各項預防保健檢查，包括成人健檢、長者健檢、癌症篩檢等，結果呈現異常需要進一步轉診到醫院檢查等條件，都可以申請交通費。

補助條件需要符合住家離就診醫院或是入住機構達20公里以上、或孕婦因產檢或生產就醫，住家離產檢醫療院所5至20公里以上，可由本人或家屬帶戶口名簿或戶籍謄本、就醫繳費收據、轉診單、入住長照機構證明或孕婦健康手冊等相關文件，到當地衛生所申請就醫交通補助費。

補助金額以距離醫院公里數區分，每次為600元至1000元，申請次數每人每年不能超過10次、每季則不能超過3次。

111年原住民就醫交通補助費申請期間為即日起到經費使用完畢為止，有相關就醫交通補助需求並符合條件的原住民鄉親儘早提出申請；補助條件及各項相關申請資訊，可上花蓮縣衛生局官網查詢，或洽詢當地衛生所。