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連鎖書店難撐 獨立書店看見機會多角化經營另闢蹊徑

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
見書店有濃濃咖啡香，裝潢也和一般傳統的書店不一樣，有裝置藝術，也有畫作及很多文創商品，還有美味的糕點，這家的文創書店比較像咖啡廳，但卻有很多書。本報資料照片
見書店有濃濃咖啡香，裝潢也和一般傳統的書店不一樣，有裝置藝術，也有畫作及很多文創商品，還有美味的糕點，這家的文創書店比較像咖啡廳，但卻有很多書。本報資料照片

出版產業近年持續在谷底徘徊，加上疫情影響，很多連鎖書局、實體書店掀關店潮。基隆最後一家連鎖書局「何嘉仁書店」也關了，主要是受到網路的興起與疫情的影響，但這也讓獨立實體書店看見機會，多角化經營，建立特色，也能另闢蹊徑，如「太平青鳥」、「見書店」、「小獸書屋」都有不錯成績。

位虎仔山上的太平青鳥書店，是基隆市政府與青鳥書店攜手合作，將廢校的太平國小轉型為人文設計書店，在這裡看書可看到整個基隆港山海美景，尤其可看到郵輪進出，很有特色，去年開幕以來，吸引很多人，尤其外縣市遊客。

青鳥文化執行長蔡瑞珊表示，基隆具有一定潛在的優勢及尚待發掘的特質，更是台灣歷史上重要的角色，太平青鳥除書店的角色外，更是知識生產的基地。經營以閱讀串聯基隆的文學、電影、音樂及藝術等創作展覽，開拓基隆新的視野。

走進東岸商場還有一家獨立書店「見書店」，不走傳統方式，多元化經營轉型求生存，店內感覺如藝廊、咖啡店，還提供場地辦演講、活動、讀書會等，為實體書店走出另一條活路。

見書店有濃濃咖啡香，裝潢也和一般傳統的書店不一樣，有裝置藝術，也有畫作及很多文創商品，還有美味的糕點，這家的文創書店比較像咖啡廳，但卻有很多書，各類圖書都有，外文書、暢銷書，民眾可以邊看書邊品嘗咖啡、蛋糕、茶點等。

另外，位田竂河畔的小獸書局在實體書店一片倒店潮中勇敢創業，開幕時，前文化部長鄭麗君特別來加持，擔任選書人，分享海洋文化選書。

基隆市文化局長陳靜萍說，現在書店經營不容易，尤其是獨立書店更不容易做，基隆小獸書屋願意出來非常令人感動，空間雖然不大，但主題明確，進到裡面感覺很溫馨。選書是書屋的靈魂，有不同的主題及個人化，讓人會很想「膩」在裡享享受書香的時光。

小獸書屋以「自然探索、動物平權、環境友善、文學漫遊」為題，於每季安排不同的主題，並邀請各界選書人、精選店內選物，甚至跨界與藝術家合作，每月展出單幅原畫，讓每一次來到小獸書屋的客人，都有不同的驚喜與體驗。

位田竂河畔的小獸書局在實體書店一片倒店潮中勇敢創業，開幕時，前文化部長鄭麗君特別來加持，擔任選書人，分享海洋文化選書。圖／小獸書屋提供
位田竂河畔的小獸書局在實體書店一片倒店潮中勇敢創業，開幕時，前文化部長鄭麗君特別來加持，擔任選書人，分享海洋文化選書。圖／小獸書屋提供
太平青鳥書店，是基隆市政府與青鳥書店攜手合作，將廢校的太平國小轉型為人文設計書店，在這裡看書可看到整個基隆港山海美景。圖／基隆市政府提供
太平青鳥書店，是基隆市政府與青鳥書店攜手合作，將廢校的太平國小轉型為人文設計書店，在這裡看書可看到整個基隆港山海美景。圖／基隆市政府提供
見書店有濃濃咖啡香，裝潢也和一般傳統的書店不一樣，有裝置藝術，也有畫作及很多文創商品，還有美味的糕點，這家的文創書店比較像咖啡廳，但卻有很多書。本報資料照片
見書店有濃濃咖啡香，裝潢也和一般傳統的書店不一樣，有裝置藝術，也有畫作及很多文創商品，還有美味的糕點，這家的文創書店比較像咖啡廳，但卻有很多書。本報資料照片
見書店有濃濃咖啡香，裝潢也和一般傳統的書店不一樣，有裝置藝術，也有畫作及很多文創商品，還有美味的糕點，這家的文創書店比較像咖啡廳，但卻有很多書。本報資料照片
見書店有濃濃咖啡香，裝潢也和一般傳統的書店不一樣，有裝置藝術，也有畫作及很多文創商品，還有美味的糕點，這家的文創書店比較像咖啡廳，但卻有很多書。本報資料照片
太平青鳥書店，是基隆市政府與青鳥書店攜手合作，將廢校的太平國小轉型為人文設計書店，在這裡看書可看到整個基隆港山海美景。圖／基隆市政府提供
太平青鳥書店，是基隆市政府與青鳥書店攜手合作，將廢校的太平國小轉型為人文設計書店，在這裡看書可看到整個基隆港山海美景。圖／基隆市政府提供
位田竂河畔的小獸書局在實體書店一片倒店潮中勇敢創業，開幕時，前文化部長鄭麗君特別來加持，擔任選書人，分享海洋文化選書。圖／小獸書屋提供
位田竂河畔的小獸書局在實體書店一片倒店潮中勇敢創業，開幕時，前文化部長鄭麗君特別來加持，擔任選書人，分享海洋文化選書。圖／小獸書屋提供

基隆港 咖啡廳 疫情

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