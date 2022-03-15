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獨／書店倒店潮吹基隆 最後1間連鎖書局何嘉仁書店熄燈

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆最後1間連鎖書局關門，何嘉仁書店最後日湧人潮。記者游明煌／攝影
基隆最後1間連鎖書局關門，何嘉仁書店最後日湧人潮。記者游明煌／攝影

基隆市原來有誠品金石堂、何嘉仁等全台連鎖書店，但隨著網路的興起，實體書店出現「倒店潮」，多年來陸續關門，13日最後一間連鎖書店「何嘉仁書店」也吹熄燈號。最後一個營業日吸引不少基隆人來回味，很多人感傷拍照、買書。

「謝謝你從小學一直陪伴我到國中，再見了」、「超級捨不得，後會有期」牆上的留言版有好幾百人留言，密密麻麻寫下道別支字片語，大家離情依依。仁一路上外觀是地中海風情裝潢的何嘉仁書店，正式畫上休止符。

何嘉仁國際文教團隊在書店門口貼出海報，以「面對改變，不忘初心」為題向家長說明，何嘉仁創辦人曾分享，從事「教育事業」與「開書店」，不單是因為喜歡，更開心的是能做有福氣的事。小時候，書帶給他許多美好的回憶，加上喜歡看書，所以「開書」一直心中的願望。

1990年，何嘉仁第一家書店在基隆誕生，他很感謝基隆，圓了他開書店的夢想。1萬多個日子以來，很開心能陪伴基隆人一起在書香中學習與成長。隨著網路時代的演進，加上Covid19疫情的推波，閱讀與消費型態有了很大的轉變。

13日是何嘉仁書店最後一天營業日，不少人潮來回味，看著牆上寫著「2樓書店最後營業至3月13日」，大家都不免感傷，不斷詢問店員「真的嗎？」

林媽媽特地帶2個小孩來買書，一口氣買了3本課外書和2本繪本支持，她說「這是基隆最後一間連鎖書店，要關了好可惜」。

誠品、金石堂比何嘉仁更早全部都撤出基隆，但自2010年撤出基隆的誠品書店，去年底，相隔11年再次回歸，基隆誠品書店以「限定店」的模式開幕，與沙灣歷史文化園區結合，進駐古蹟要塞司令官邸及校官眷舍，透過主題書店、選書閱讀，以及系列活動規劃，重現沙灣歷史風華，期間限定僅3個月時間，最後營業日為2月6日，期間帶來不少看書人潮。

基隆市文化局長陳靜萍說，誠品書店進駐基隆期間，吸引超過4萬2000人次造訪，未來會再推出活化歷史建築方案，誠品也不排斥與基隆市府再合作。

基隆最後1間連鎖書局關門，何嘉仁書店最後日湧人潮。記者游明煌／攝影
基隆最後1間連鎖書局關門，何嘉仁書店最後日湧人潮。記者游明煌／攝影
基隆最後1間連鎖書局關門，何嘉仁書店最後日湧人潮。記者游明煌／攝影
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基隆最後1間連鎖書局關門，何嘉仁書店最後日湧人潮。記者游明煌／攝影
基隆最後1間連鎖書局關門，何嘉仁書店最後日湧人潮。記者游明煌／攝影

基隆 誠品 金石堂

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