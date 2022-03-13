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花蓮林管處植樹月贈原生種苗木 1萬2200株美化家園

中央社 / 花蓮縣13日電

花蓮林管處植樹月贈苗，今天在新天堂樂園旁星巴克前廣場贈送原生種苗木，去年首次贈送牛樟及肖楠等一級貴重木，今年新增厚葉石斑木、山芙蓉等，持續推動愛護本土植物。

花蓮林區管理處發布訊息表示，3月植樹月，今年第1場贈苗自2日開始、最後一場22日結束，總共16場次，陸續在新城、南華、萬榮、玉里等工作站及花蓮林管處門口展開，預計16場活動將送出多達10種廣受歡迎的原生種苗木達1萬2200株，民眾可依喜好選擇，綠美化家居環境。

林管處表示，去年首次贈送牛樟及肖楠等一級貴重木，成功推廣種植原生樹種政策，今年續推並新增枯里珍、厚葉石斑木、山芙蓉、珊瑚樹、田代式石斑木、月橘、越橘葉蔓榕及鐵冬青，讓愛護本土植物的理念深入到家戶。

林管處指出，原生種植栽具抗病蟲害、適應力強等特性，比外來種更能適應本土環境，民眾不需多花時間管理，又可保護台灣特有生態系的穩定成長。

此外，原生樹種也是國產材的主要來源，耐久好用又能適應台灣氣候，更省去運輸耗能，呼籲民眾多使用國產材，既可節能減碳，更有助於保護國外熱帶雨林等天然林相，降低氣候暖化對地球的衝擊，使用國產材才是最國際化的聰明綠色消費。

為追蹤苗木後續的種植狀況，民眾在活動現場填寫問卷或掃描QR Code，並在3月31日前將種植完成的照片上傳網站，林管處將另贈送精美小禮物。

花蓮 珊瑚

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