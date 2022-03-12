快訊

HBL／決賽好戲 陳將双率光復對南山、小綠綠北一女對淡商爭后

基隆11議員提案修正公投自治條例 「補正」民主程序

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市議王醒之、呂美玲、張淵翔、陳薇仲今天發出聯合聲明，修正自治條例為的就是盡速讓地方公投制度能夠「補正」民主程序。圖／議員陳薇仲提供
基隆市議王醒之、呂美玲、張淵翔、陳薇仲今天發出聯合聲明，修正自治條例為的就是盡速讓地方公投制度能夠「補正」民主程序。圖／議員陳薇仲提供

基隆市議王醒之、呂美玲、張淵翔、陳薇仲今天發出聯合聲明，基隆市公民投票自治條例2014年發布，至今未跟進公民投票法母法修法，等於徒具條文，已有11位議員不分黨派聯合提案，14日市議會進行一讀審查。

聲明指出，2021年底全國性的四大公投是在公民投票法歷經2017年與2019年修正後標誌性的公投，其結果引發直接民主針對中央議題創制複決的討論，而就在同一時間，新竹市則率各縣市之先推出史上第一次地方性公投。

公民投票法在2017年底前被譏為「鳥籠公投」，主因是過去法條賦予行政機關不中立否決權、拉高提案連署等參與門檻，因此，在公民社會努力下，2017年立法院修法，針對公民投票年齡下修到18歲、民眾連署不需附身分證影本、廢除公投審議委員會等，大幅度降低公投提案門檻與成案的連署門檻。

而基隆市公民投票自治條例2014年發布，至今未跟進公民投票法母法修法，仍存在提案及連署門檻過高、投票年齡未下修、須檢附身分證影本與設有恐侵害民眾提案自由之審議委員會等問題，等於徒具條文、卻無法讓市民有效實踐的「地方版鳥籠公投」。

基隆市現行的公投自治條例是全國極少數尚未跟進母法的條例，王醒之、呂美玲、張淵翔與陳薇仲擔任原始提案人，後邀集7位市議員江鑒育、宋瑋莉、俞叁發、莊榮欽、莊錦田、張耿輝和楊秀玉等人跨黨派共同提案修正自治條例。

修正自治條例為的就是盡速讓地方公投制度能夠「補正」民主程序，打破現行自治條例之鳥籠，不僅跟進母法，更能落實憲法與「直接民主」的精神。

公投 投票 基隆

延伸閱讀

協和改建四接將填海造陸18.6公頃 議員實勘認衝擊太大

擬比照雙北垃圾隨袋徵收 林右昌：方向正確將評估推動

跟進雙北垃圾隨袋徵收？基市正研議專用垃圾袋可行性

公投法門檻下修已4年 基隆公投自治條例仍沒動

相關新聞

影／外傳參選桃園市議員 凌濤回應了

2022大選將在年底登場，國民黨文傳會主委凌濤傳出已決定「深耕黨主席朱立倫故鄉」，將爭取黨提名參選年底桃園市桃園區市議員...

影／蔡英文、蘇貞昌嘉南大圳植樹 同聲感念八田與一

農委會今天在台南市東山區嘉南大圳舉辦「水郡綠道」啟用及植樹活動；蔡英文總統及行政院長蘇貞昌到場、參加在地學童的植樹活動；...

朱立倫受訪談藍白合 柯文哲：這樣約見面太做作

民眾黨在北中南舉辦三場華山論壇，第一場選在高雄登場。台北市長柯文哲說，他不會御駕親征選高雄市長，高雄市長要不要「藍白合」...

冷眼集／閣揆狂電立委 兩大院長都失格

三○三大停電，卻成為閣揆狂電在野黨立委的殘酷舞台。國民黨立委蔣萬安昨天在立院總質詢，要求行政院長蘇貞昌承諾未來不會發生大...

蘇貞昌反質詢蔣萬安　朱立倫：游錫堃保持沈默不負責任

國民黨立委蔣萬安昨天在立法院質詢時要求行政院蘇貞昌承諾不再發生大停電，卻遭反嗆「你祖父還承諾反攻大陸」。國民黨主席朱立倫...

大陸為何對調停俄烏興致缺缺？ 一問題牽涉台灣很尷尬

「長江黃河不會倒流」中國大陸國務院總理李克強在全國人大閉幕後的總理記者會上，對於中國大陸的改革開放步伐，再度承諾不會走回頭路。而對於兩岸關係，他強調大政方針就是「堅持一個中國原則」和「九二共識」，堅決反對台獨分裂行徑，推動兩岸關係和平發展和祖國統一。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。