基隆11議員提案修正公投自治條例 「補正」民主程序

基隆市議王醒之、呂美玲、張淵翔、陳薇仲今天發出聯合聲明，基隆市公民投票自治條例2014年發布，至今未跟進公民投票法母法修法，等於徒具條文，已有11位議員不分黨派聯合提案，14日市議會進行一讀審查。

聲明指出，2021年底全國性的四大公投是在公民投票法歷經2017年與2019年修正後標誌性的公投，其結果引發直接民主針對中央議題創制複決的討論，而就在同一時間，新竹市則率各縣市之先推出史上第一次地方性公投。

公民投票法在2017年底前被譏為「鳥籠公投」，主因是過去法條賦予行政機關不中立否決權、拉高提案連署等參與門檻，因此，在公民社會努力下，2017年立法院修法，針對公民投票年齡下修到18歲、民眾連署不需附身分證影本、廢除公投審議委員會等，大幅度降低公投提案門檻與成案的連署門檻。

而基隆市公民投票自治條例2014年發布，至今未跟進公民投票法母法修法，仍存在提案及連署門檻過高、投票年齡未下修、須檢附身分證影本與設有恐侵害民眾提案自由之審議委員會等問題，等於徒具條文、卻無法讓市民有效實踐的「地方版鳥籠公投」。

基隆市現行的公投自治條例是全國極少數尚未跟進母法的條例，王醒之、呂美玲、張淵翔與陳薇仲擔任原始提案人，後邀集7位市議員江鑒育、宋瑋莉、俞叁發、莊榮欽、莊錦田、張耿輝和楊秀玉等人跨黨派共同提案修正自治條例。

修正自治條例為的就是盡速讓地方公投制度能夠「補正」民主程序，打破現行自治條例之鳥籠，不僅跟進母法，更能落實憲法與「直接民主」的精神。