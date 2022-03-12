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花蓮壽豐樹湖3萬株櫻花接力綻放 賞花可飽覽縱谷美景

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣壽豐鄉樹湖村荖山櫻花步道栽種3萬棵櫻花，鄉長劉耀宗邀民眾上山賞花。圖／壽豐鄉公所提供
花蓮縣壽豐鄉樹湖村荖山櫻花步道栽種3萬棵櫻花，鄉長劉耀宗邀民眾上山賞花。圖／壽豐鄉公所提供

花蓮縣壽豐鄉樹湖村有一處賞櫻祕境，當地居民在半山腰種植3萬多株櫻花，今年因暖冬，遲至農曆年後陸續綻放，近日山櫻花季進入尾聲，吉野櫻將接力綻放，鄉公所邀民眾在宜人的春日上山踏青賞花

樹湖村愛鄉協進會在水土保持局花蓮分局協助下，執行農村再生計畫，陸續栽下各式苗木，目前有台灣原生種的山櫻、霧社櫻、福爾摩沙，也有外來種的八重櫻、富士櫻、粉紅佳人、柳櫻、吉野櫻等，多達3萬株，另為延長賞花期，也植下牡丹、杜鵑、桃花、李花、梅花、棋盤腳以及整片的花旗木，一年四季都繽紛。

協會理事長楊國卿說，樹湖村早年是豐田玉礦區，在礦業沒落後，人口逐漸外移，也因此保留山林之美，賞花沿途有瀑布等景點，當地還可以飽覽花東縱谷的美麗景色，相當療癒。

今年因為暖冬，櫻花開得晚，農曆年後逐漸綻放。楊國卿表示，山櫻花已進入尾聲，接下來還有粉嫩的吉野櫻盛開，預計賞櫻季可持續到下個月。

為促銷櫻花祕境，推廣在地觀光產業，壽豐鄉公所近日在樹湖櫻花步道舉辦櫻花季活動，展售在地小農產品及美食，也有導覽解說、DIY體驗等。

壽豐鄉長劉耀宗邀請民眾把握花期，上山接受櫻花飄香與山林芬多精的洗禮。他表示，要到樹湖村荖山櫻花步道，沿台9線由北往南，經壽豐鄉過豐田村後，可注意路邊「花現樹湖」指標前行，順著指引方向開往山邊就可抵達。

花蓮縣壽豐鄉樹湖村荖山櫻花步道栽種3萬棵櫻花，鄉長劉耀宗邀民眾上山賞花。圖／壽豐鄉公所提供
花蓮縣壽豐鄉樹湖村荖山櫻花步道栽種3萬棵櫻花，鄉長劉耀宗邀民眾上山賞花。圖／壽豐鄉公所提供
花蓮縣壽豐鄉樹湖村荖山櫻花步道栽種3萬棵櫻花，鄉長劉耀宗邀民眾上山賞花。圖／壽豐鄉公所提供
花蓮縣壽豐鄉樹湖村荖山櫻花步道栽種3萬棵櫻花，鄉長劉耀宗邀民眾上山賞花。圖／壽豐鄉公所提供
花蓮縣壽豐鄉樹湖村荖山櫻花步道栽種3萬棵櫻花，鄉長劉耀宗邀民眾上山賞花。圖／壽豐鄉公所提供
花蓮縣壽豐鄉樹湖村荖山櫻花步道栽種3萬棵櫻花，鄉長劉耀宗邀民眾上山賞花。圖／壽豐鄉公所提供

櫻花季 賞花 賞櫻

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