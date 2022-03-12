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3年前殘破不堪 大變身！暖東苗圃成功改造生態教育中心

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
暖東苗圃成功改造生態教育中心，3年前殘破不堪大變身。圖／基隆市政府提供
暖東苗圃成功改造生態教育中心，3年前殘破不堪大變身。圖／基隆市政府提供

基隆市暖東苗圃經3年整建，市府花費3600萬元，分期大幅改善環境及設施，進行整體規畫，從原先殘破不堪到水池與溫室重新改建、環山步道整修，陸續改善完成，轉型基隆市生態教育中心。市長林右昌說，將朝基隆環境教育基地邁進。

暖東苗圃轉型基隆市生態教育中心，市府今天結合荒野保護協會，舉辦環境教育示範課程體驗活動，市長林右昌、產業發展處長黃健峰、教育處代理處長杜國正、荒野保護協會台北分會長游晨薇及多位議員到場，在尚未正式委外之前，接受學校機關團體申請。

林右昌指出，暖東苗圃經3年整建，市府花費3600萬元，分期大幅改善環境及設施，他剛上任就下定決心，對當地進行整體規畫，分期逐年投資予以改善。市府3年來從原先殘破不堪到建築設施補照、水池與溫室重新改建及環山步道整修，陸續改善完成。

產發處長黃健峰表示，環境教育基地試辦初期，歡迎公務單位洽借基隆市生態教育中心場地辦理環境教育課程，透過環教活動逐步引導，與自然建立友善互動關係。

透過荒野保護協會解說員引導，民眾了解當地生物及當地植物，另藉網袋編織手作個人專屬盆栽，讓參與的學生藉植栽照顧專注觀察，培養自然觀察能力。

園區一改以往面貌，現可在開闊舒適園區漫步，加上周遭豐富生態資源，未來將結合步道、暖東峽谷、東勢坑生態區及周邊森林區主要自然生態地區，打造林相與自然生態體驗旅遊型態，成為暖暖地區旅遊諮詢服務、環境教育基地，促進暖暖地區觀光發展。

暖東苗圃成功改造生態教育中心，3年前殘破不堪大變身。圖／基隆市政府提供
暖東苗圃成功改造生態教育中心，3年前殘破不堪大變身。圖／基隆市政府提供
暖東苗圃成功改造生態教育中心，3年前殘破不堪大變身。圖／基隆市政府提供
暖東苗圃成功改造生態教育中心，3年前殘破不堪大變身。圖／基隆市政府提供
暖東苗圃成功改造生態教育中心，3年前殘破不堪大變身。圖／基隆市政府提供
暖東苗圃成功改造生態教育中心，3年前殘破不堪大變身。圖／基隆市政府提供
暖東苗圃成功改造生態教育中心，3年前殘破不堪大變身。圖／基隆市政府提供
暖東苗圃成功改造生態教育中心，3年前殘破不堪大變身。圖／基隆市政府提供
暖東苗圃成功改造生態教育中心，3年前殘破不堪大變身。圖／基隆市政府提供
暖東苗圃成功改造生態教育中心，3年前殘破不堪大變身。圖／基隆市政府提供

基隆 林右昌 荒野保護協會

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