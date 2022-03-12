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「舊宜蘭菸酒賣捌所」委外活化 青年節前夕正式開放
宜蘭縣定古蹟「舊宜蘭菸酒賣捌所」位在宜蘭火車站附近，歷史悠久逾80年，縣府過去曾委外廠商經營活化，2021年疫情加上為符合文資法規而收回。該處修復完工後，由新的經營團隊進駐，以宜蘭文化的櫥窗為願景、文化沙龍為核心概念，將此打造成藝文共創、青年培力、百工技藝的交流平台，將於青年節前夕3月26日正式對外開放。
日治時期實施菸酒專賣制度，1920年成立「台灣總都府專賣局宜蘭出張所」，其下設有若干「賣捌所」做菸酒配銷。建於1937年的舊宜蘭菸酒賣捌所是2層樓的日式木造建築，1955年由前台灣省建設處第一河川局（今經濟部水利署第一河川局）購入，作為歷屆首長的官舍。
宜蘭縣政府文化局2003年公告指定為縣定古蹟，2006年經撥用管理維護，並於2009年修復完成後，委外廠商保存並活化經營。然而，去年受疫情影響，縣府為符合現今文資法規而收回管理，並依法改善內部設施、補強結構等細節，以提供外界一個安全、友善場域。
縣府取得舊宜蘭菸酒賣捌所得使用許可，目前委由思高本事有限公司經營與管理維護。賣捌所主理人賴志政說，接手後花費3個月進行內部修繕、整理，空間規劃多元，不只販售在地小農與文創商品，還有提供輕食餐飲、場地租借等。
賴志政提到，營業時間為每周五至周一上午11點至晚間8點、店休2天，其中會安排各式藝文活動，讓舊宜蘭菸酒賣捌所成為宜蘭文化的展演場域，另外未來亦有定時導覽，讓民眾更多認識此歷史建物。
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