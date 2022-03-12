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台東植樹節贈苗 600株「金城武樹」樹苗搶手

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
縣府農業處培育600珠「金城武樹」樹苗，很搶手吸引民眾領取。記者尤聰光／攝影
縣府農業處培育600珠「金城武樹」樹苗，很搶手吸引民眾領取。記者尤聰光／攝影

迎接2022植樹月，台東縣府與台東林區管理處合作，今天在森林公園舉辦行植護樹及森活市集活動，其中，贈「金城武樹」樹苗活動吸引民眾領取，現場準備近萬株綠苗，不到1個小時就被領光光。台東林管處表示，贈苗活動還有3月18日卑南鄉公所及3月20日台東市原創館2個場次，沒領到苗的民眾可以再參加。

「要把金城武樹樹苗種在自家庭院。」張姓市民說，家裡庭院原本有一棵欖仁樹，尼伯特颱風給吹倒，今天拿到金城武樹苗株，打算種在庭院，茄苳樹長很快，順利成長5年後應該可以乘涼了，孫子回家也有樹可爬玩。另有民眾說要種在自家山上田裡，看能不能茁壯。

今天在台東市森林公園贈苗活動，吸引大批民眾持票券及統一發票或廢棄電池兌換領苗，有的是攜家帶眷領苗，也有是愛花同好一起邀約領苗，由於太過踴躍，現場近萬株綠苗被領光光，可以用秒殺形容。

台東林管處表示，贈苗活動提供21種7970株綠苗，要讓民眾帶回家綠化。苗種種類多樣化，除有台灣特有種及原生種苗木，有受歡迎的香花及香草植物，包括含笑花、山茶花、桂花、杜鵑、七里香、桃金孃等。另有蘭嶼柿、蘭嶼羅漢松、蘭嶼烏心石等3種以蘭嶼為名的苗木。

縣府農業處長許家豪說，池上伯郎大道上的金城武樹，是吳阿木老先生為方便綁牛和給其他農友一處休憩乘涼的地方，30年前摘種，歷經2個月的培育，順利培育600珠樹苗，今天贈送給民眾，希望將吳老先生無私精神，能夠傳承發揚下去，讓更多的金城武樹給後人乘涼，同時感念前人種樹的辛勞。

迎接2022植樹月，台東縣府與台東林區管理處合作，今天在森林公園舉辦行植護樹及森活市集活動，提供21種7970株綠苗，要讓民眾帶回家綠化。記者尤聰光／攝影
迎接2022植樹月，台東縣府與台東林區管理處合作，今天在森林公園舉辦行植護樹及森活市集活動，提供21種7970株綠苗，要讓民眾帶回家綠化。記者尤聰光／攝影

台東 蘭嶼 尼伯特颱風

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