台東植樹節贈苗 600株「金城武樹」樹苗搶手

迎接2022植樹月，台東縣府與台東林區管理處合作，今天在森林公園舉辦行植護樹及森活市集活動，其中，贈「金城武樹」樹苗活動吸引民眾領取，現場準備近萬株綠苗，不到1個小時就被領光光。台東林管處表示，贈苗活動還有3月18日卑南鄉公所及3月20日台東市原創館2個場次，沒領到苗的民眾可以再參加。

「要把金城武樹樹苗種在自家庭院。」張姓市民說，家裡庭院原本有一棵欖仁樹，尼伯特颱風給吹倒，今天拿到金城武樹苗株，打算種在庭院，茄苳樹長很快，順利成長5年後應該可以乘涼了，孫子回家也有樹可爬玩。另有民眾說要種在自家山上田裡，看能不能茁壯。

今天在台東市森林公園贈苗活動，吸引大批民眾持票券及統一發票或廢棄電池兌換領苗，有的是攜家帶眷領苗，也有是愛花同好一起邀約領苗，由於太過踴躍，現場近萬株綠苗被領光光，可以用秒殺形容。

台東林管處表示，贈苗活動提供21種7970株綠苗，要讓民眾帶回家綠化。苗種種類多樣化，除有台灣特有種及原生種苗木，有受歡迎的香花及香草植物，包括含笑花、山茶花、桂花、杜鵑、七里香、桃金孃等。另有蘭嶼柿、蘭嶼羅漢松、蘭嶼烏心石等3種以蘭嶼為名的苗木。