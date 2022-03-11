宜縣府交通處、建設處長調動 3月14日走馬上任
宜蘭縣政府今天宣布，3月14日將有2位一級主管職務異動，交通處長黃志良調任建設處長，農業處副處長王明輝陞任交通處長，且配合縣政需要，調整縣府秘書賴逸夫為農業處副處長、建設處副處長吳朝琴及農業處農務科長吳東原為縣府秘書。
新任建設處長51歲黃志良畢業於逢甲大學都市計畫學系，曾任宜蘭縣政府建設局技正、課長、交通部臺灣鐵路管理局工務養護總隊正工程司、國立臺灣傳統藝術總處籌備處技正、宜蘭縣政府建設處副處長、地政處處長、建設處處長、參議。
新任交通處長51歲王明輝為中央大學土木工程研究所畢業，曾任宜蘭縣政府工務局課長、行政院公共工程委員會技正、國立臺灣傳統藝術總處籌備處技正、宜蘭縣政府工務處技正、副處長、水利資源處副處長、農業處技正、副處長。
新任農業處副處長52歲賴逸夫畢業於成功大學測量工程學系，曾任宜蘭縣羅東地政事務所課長、宜蘭縣政府地政局課長、宜蘭縣宜蘭地政事務所秘書、宜蘭縣政府地政處副處長、處長。
建設處副處長吳朝琴、農業處農務科長吳東原捲入弊案遭押近2個月，檢方8日聲請具保停止羈押獲准，兩人各15萬元交保，並於9日離開宜蘭看守所。
縣府表示，吳朝琴、吳東原昨日提出復職申請，職務自3月14日調整為秘書。此次主管人員調整是因應整體縣政推動需要，建設處、交通處的相關業務均與縣民生活息息相關，藉由局部人事變動，強化縣府團隊量能。
縣府秘書長林茂盛說明，交通處長黃志良全程參與宜蘭鐵路高架、高鐵延伸等重大建設案，加上其為都市計畫學系畢業，盼借重其專業順利推動接下來的都市計畫。王明輝曾任工務處副處長，也有工程單位的歷練，熟稔計畫送審、爭取等業務，足堪勝任交通處長。
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