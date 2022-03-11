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數位支付遊蘇澳 在地2商圈邀你「吃喝玩樂」抽大獎

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
主辦單位說明「鯖魚井字連線」活動規則。記者林佳彣／攝影
主辦單位說明「鯖魚井字連線」活動規則。記者林佳彣／攝影

經濟部中小企業處、蘇澳鎮公所攜手宜蘭縣蘇澳鎮觀光小鎮發展協會、宜蘭縣南方澳商圈發展協會，今起至6月底舉辦「平步鯖雲 遊蘇澳-數位振興文化體驗系列活動」，邀請國內鄉親來到蘇澳、南方澳商圈遊玩，還有20台單車可以免費借用騎乘。鎮長李明哲等人今天頭戴造型鯖魚頭套，一同騎乘單車為活動揭開序幕。

蘇澳鎮不只山景、海景、冷泉，更有豐富農漁產、蘇東隧道等觀光資源，然而疫情衝擊，使得到訪遊客量大幅減少。蘇澳2個在地商圈合作辦活動，以南方澳最具經濟價值的鯖魚為主題行銷，力推數位五倍券支付，可享消費優惠，特約店家多達70家，期盼藉此提升整體經濟效益。

民眾凡在南方澳商圈單次消費200元以上，或在蘇澳商圈消費玩「鯖魚井字連線」，就有機會抽中Switch、無敵海景飯店住宿券、獨木舟浮潛體驗券等逾2000個大獎。此外，財團法人自行車新文化基金會捐贈20輛公益單車，會擺放在蘇澳火車站，供遊客免費借用，以低碳方式漫遊蘇澳。

此外，主辦單位4月起規劃5場「鯖魚遊戲」實境闖關體驗，包含市場餐桌體驗、手作魚丸DIY等遊程，還有3款「雲漁村玩很大」導覽體驗遊程，帶領民眾感受魚市場喊價、品嚐當地美食小吃等。詳情請上「蘇澳鎮觀光小鎮發展協會」、「宜蘭縣南方澳商圈發展協會」臉書查詢。

財團法人自行車新文化基金會捐贈20輛公益單車，會擺放在蘇澳火車站，供遊客免費借用，以低碳方式漫遊蘇澳。記者林佳彣／攝影
財團法人自行車新文化基金會捐贈20輛公益單車，會擺放在蘇澳火車站，供遊客免費借用，以低碳方式漫遊蘇澳。記者林佳彣／攝影
蘇澳在地商圈舉辦「平步鯖雲 遊蘇澳-數位振興文化體驗系列活動」，鎮長李明哲（右5）等人頭戴造型鯖魚頭套，一同騎乘單車揭開序幕。記者林佳彣／攝影
蘇澳在地商圈舉辦「平步鯖雲 遊蘇澳-數位振興文化體驗系列活動」，鎮長李明哲（右5）等人頭戴造型鯖魚頭套，一同騎乘單車揭開序幕。記者林佳彣／攝影

蘇澳 單車

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