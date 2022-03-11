宜蘭縣推26處危險路口繪設綠斑馬 保護行人安全
宜蘭縣政府今天表示，為改善行人路口交通安全，今、明2年將陸續針對縣內26處危險路口繪設具較抗滑、明亮效果的「綠斑馬」（綠色行人穿越道線），增加步行交通安全。
宜蘭縣政府發布新聞稿表示，「綠斑馬」因繪製成本較一般斑馬線高，宜蘭縣內過去僅有宜蘭車站前、宜蘭酒廠等少數路口由其他主管單位繪設。
縣府指出，為提升交通安全，今、明2年獲中央經費補助加上縣府自籌，陸續針對冬山鄉美和路、五結鄉傳藝路、羅東鎮復興路、員山鄉惠民路等共26處易肇事及校園周遭路口，辦理「行人穿越路口安全改善計畫」，包含繪設「綠斑馬」、停止線、黃網線等。
宜蘭縣交通處補充，「綠斑馬」為抗滑塗層鋪面，具較高抗滑係數，能減少天雨路滑事故，加上標線顏色本身具有自明性，夜晚更有明亮效果，提升路口安全。
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