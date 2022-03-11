台東百大神農獎茶行疑賣混充茶 茶行今出面喊冤並道歉

台東一家知名茶行疑涉嫌以境外茶葉混充台灣高級茶葉販售，謀取暴利，遭檢警偵辦調查，茶行蘇姓夫妻昨10萬元交保候傳。不過，蘇妻今出面道歉並喊冤說「自己也是受害者，但會對消費者負責到底」。

蘇妻說，3年前因緣際會認識中部茶友，並向她推銷一批茶，但她完全不知情這批茶是進口茶，只到檢警上門調查，才知道自己受害了，不過，檢警查扣282斤茶葉中，並非全是混充茶，僅有不到30斤。

她以生命擔保說，800元以上的茶，絕對沒有進口茶的問題，消費者曾購買過700元清香款的茶，都可以來退費，她會以1倍價格還給消費者，買700元的茶，就退還1400元，這是對消費者負責，也是對茶行信譽負責。

台東地檢署主任檢察官謝長夏表示，上月接獲食品藥物管理署告發指出縣內有茶行，疑似以境外茶葉混充台灣高級茶葉販賣情事，即指派檢察官林永指揮警方，並會同食藥署及衛生局食藥科共同偵辦。

檢察官親自前往門市明查暗訪，並採買茶葉以確認其事，遂指揮警方多日蒐證並送驗鑑定，認該茶行確涉有詐欺等罪嫌。昨向台東地方法院聲請搜索票後，前往該茶行工廠及門市搜索，當場查扣疑似混充茶葉共282斤。

經傳喚蘇姓夫妻及2名員工後，檢察官認蘇姓夫妻涉有詐欺及就商品原產國為虛偽標記等罪嫌，分別諭知以10萬元交保候傳，並擴大偵辦釐清案情。

謝長夏說，目前全台能檢驗混充茶技術的是農委會茶業改良場，因此，已將查扣的茶葉送到茶改場鑑定中。至於，茶行何時混充茶業販售、牟利多少金額，仍需進一步調查舉證。

根據農委會茶業改良場官網資料顯示，茶葉產地鑑別分析以多重元素檢驗分析為主，並輔以感官品評鑑識及茶葉DNA分子鑑定技術綜合研判所得，且檢驗方法去年11月已向食藥署申請並經審查通過，並公告。

另有茶農透露表示，茶改場這項技術是獨有專利，能從茶葉中萃取DNA吸收的養分，辨識出土壤成分，每個地方的土壤成分均不同，也就能知道茶葉產地來源，辨別出台灣茶或境外茶。