影／台開經營權爭議 董座邱于芸踢館勞資協商會場面火爆

上市公司台灣土地開發近日陷入財務困境和經營權爭議，舊團隊決定花蓮大型賣場新天堂樂園停業，並向花蓮縣政府提出大量解雇上百人，今天下午舉辦勞資協商，回鍋的董事長邱于芸到場踢館，強調她才是台開負責人，拍桌開嗆主持人、台開前財務長郭福進「沒有資格開這種會」，並當場報警，在到場員工噓聲不斷下，會議開不成，雙方不歡而散。

台開旗下的台灣創新發展公司花蓮分公司，本月1日向花蓮縣政府社會處提出大量資遣，依規定10天內要舉行勞資協商，台開因此召集員工，下午在花蓮勞工育樂中心開會，由公司董事郭福進主持，社會處勞資科派員列席。

在舊團隊決定暫時停業、大量解雇後，台開董事會1日稍晚召開臨時董事會，決議解聘副董事長兼發言人吳子嘉則遭解聘，邱于芸回任董事長。

邱于芸昨天到新天堂樂園發放員工薪水，今天下午再親自到勞資協商踢館，拍桌怒嗆郭福進根本沒有資格開這種會。她強調這場協商會從頭到尾就不合法，當場拿起手機報警。挺邱員工也在旁鼓噪，質疑郭進福「你代表的是哪一個公司？」

郭福進表示自己是以台開董事身分，依程序與勞工協商，無奈要求「大家互相尊重，這樣鬧場對員工不利，也不是公司之福」。

邱于芸要郭「出去」，郭回「妳是什麼身分?」邱大喊「我是董事長」，郭立刻說「我不承認」，雙方一來一往，氣氛火爆。在現場抗議、鼓譟聲不斷下，會議無法進行，僵持約半個小時後宣告散場。

邱于芸隨後拿起麥克風向在場員工宣布「台開和台創絕對不會大量解雇任何員工」。她說，前資方片面把這裡（新天堂樂園）關掉，還搾乾員工最後一天的勞力，根本不是公司的員工，卻用公司資源，她已經提告；她才是公司法定代表人，大股東們會在最短時間內，提出最好的營運計畫，讓員工可以安身立命。