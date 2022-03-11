快訊

台南+4「Ct值皆小於20」 足跡遍及新營第一市場、安平老街

新北男「Ct值14」非同住家人也確診 足跡涵蓋汐止及中和

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「綠斑馬」護行人安全 宜縣府擴大增繪26處路口

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
美和路一段與義成路一段的路口改善現況，包含繪設綠斑馬、停止線、黃網線等。記者林佳彣／攝影
美和路一段與義成路一段的路口改善現況，包含繪設綠斑馬、停止線、黃網線等。記者林佳彣／攝影

宜蘭縣「綠斑馬」路口不多，縣府為提升交通安全，連續2年獲中央補助加上縣款共2919萬元，辦理「行人穿越路口安全改善計畫」，擴大改善5個鄉鎮共26個易肇事、校園周遭路口，預計今年陸續完工。縣府交通處說，綠斑馬為抗滑塗層鋪面，可減少天雨路滑事故，加上標線顏色具自明性，夜晚有明亮效果，得以提升用路人安全。

綠底行穿線俗稱「綠斑馬」，因其繪製成本較一般斑馬線高，宜蘭縣內僅宜蘭車站前、宜蘭酒廠等少數路口有增繪。有鑒於不少路段易肇事，縣府去年獲中央1000萬元經費及編列縣款190萬元，針對冬山鄉美和路、羅東鎮與五結鄉的傳藝路共14處路口，進行交通安全改善。

其中，美和路因道路狹窄、車輛來往頻繁，前年就曾發生4起死亡事故、逾30件小車禍，縣府因此以該處作為首要改善試辦地，包含繪設綠斑馬、停止線、黃網線等。縣長林姿妙今天在交通處長黃志良、地方民代等人陪同下到場視察現況。

交通處補充說明，今年再向中央爭取1453萬元、縣府編列466萬元，特別挑選竹林國小、深溝國小、武淵國小等學區周邊12個重要路口，包含羅東鎮復興路、員山鄉惠民路、冬山鄉富農路，著手辦理改善工程，藉提高路口辨識度，增加學童、家長於上下課時間的步行安全性；未來將視成效逐步推廣。

縣長林姿妙表示，宜蘭縣多雨，天雨路滑易發生危險，並強調預防勝於治療，希望透過改善道路交通，讓縣民出外安心、行車平安零事故。

縣長林姿妙今天在交通處長黃志良、地方民代等人陪同下到場視察美和路的改善現況。記者林佳彣／攝影
縣長林姿妙今天在交通處長黃志良、地方民代等人陪同下到場視察美和路的改善現況。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣政府交通處長黃志良（右）向宜蘭縣長林姿妙說明，關於冬山鄉美和路的交通改善狀況。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣政府交通處長黃志良（右）向宜蘭縣長林姿妙說明，關於冬山鄉美和路的交通改善狀況。記者林佳彣／攝影

宜蘭 林姿妙

延伸閱讀

檢說不出「藍色行李箱」有啥 林姿妙女兒維持40萬交保

林姿妙女兒涉貪交保 宜檢再抗告遭高院駁回

影／林姿妙跨區新北 與侯友宜同台宣傳綠色博覽會

女兒交保被抗告 林姿妙沒回應場面好尷尬

相關新聞

「綠斑馬」護行人安全 宜縣府擴大增繪26處路口

宜蘭縣「綠斑馬」路口不多，縣府為提升交通安全，連續2年獲中央補助加上縣款共2919萬元，辦理「行人穿越路口安全改善計畫」...

更換設備現場不收費！天然氣換微電腦表基隆全國最高

基隆市天然氣供氣戶數11萬4410戶，已裝置微電腦表7萬6080戶，裝置率66%全國最高，台北僅47%，新北50%。基隆...

台東關山贈苗活動 現場聽街頭藝人演奏

3月植樹月台東林區管理處針對今年的主題「碳吸存」規畫辦理多場次的社區贈苗及植樹活動，鼓勵民眾重視綠美化生活環境。關山工作...

協和電廠改建四接 填海造陸遭質疑

台電協和電廠更新案將興建台灣第四座天然氣接收站，把燒重油改為天然氣，但規畫填海造陸18.6公頃，基隆有1萬多人連署反對。...

11年23人死亡 永久屋紀念碑像墓碑？村民盼拆遷

台東大武鄉富山部落永久屋，村民入住11年來23人死亡，甚至有一戶走了5人，前天部落再1人病逝，村民不安直指入口紀念碑看起...

林姿妙行銷綠博 新北周門票100元

宜蘭綠色博覽會今年以「夢幻島嶼」為題，26日在冬山河生態綠舟風景區開幕，宜蘭縣長林姿妙昨到新北市宣傳，邀請新北市民共同參...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。