「綠斑馬」護行人安全 宜縣府擴大增繪26處路口

宜蘭縣「綠斑馬」路口不多，縣府為提升交通安全，連續2年獲中央補助加上縣款共2919萬元，辦理「行人穿越路口安全改善計畫」，擴大改善5個鄉鎮共26個易肇事、校園周遭路口，預計今年陸續完工。縣府交通處說，綠斑馬為抗滑塗層鋪面，可減少天雨路滑事故，加上標線顏色具自明性，夜晚有明亮效果，得以提升用路人安全。

綠底行穿線俗稱「綠斑馬」，因其繪製成本較一般斑馬線高，宜蘭縣內僅宜蘭車站前、宜蘭酒廠等少數路口有增繪。有鑒於不少路段易肇事，縣府去年獲中央1000萬元經費及編列縣款190萬元，針對冬山鄉美和路、羅東鎮與五結鄉的傳藝路共14處路口，進行交通安全改善。

其中，美和路因道路狹窄、車輛來往頻繁，前年就曾發生4起死亡事故、逾30件小車禍，縣府因此以該處作為首要改善試辦地，包含繪設綠斑馬、停止線、黃網線等。縣長林姿妙今天在交通處長黃志良、地方民代等人陪同下到場視察現況。

交通處補充說明，今年再向中央爭取1453萬元、縣府編列466萬元，特別挑選竹林國小、深溝國小、武淵國小等學區周邊12個重要路口，包含羅東鎮復興路、員山鄉惠民路、冬山鄉富農路，著手辦理改善工程，藉提高路口辨識度，增加學童、家長於上下課時間的步行安全性；未來將視成效逐步推廣。