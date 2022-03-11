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鳳梨釋迦創意入菜 饒慶鈴攜米其林主廚推廣新吃法

中央社 / 台東縣11日電

目前正值台東鳳梨釋迦產季，台東縣長饒慶鈴攜手米其林餐廳JLStudio主廚林恬耀將鳳梨釋迦變身菜餚，歡迎大家以不同方式品嘗台東優良水果。

中國去年9月以台灣釋迦驗出害蟲暫停輸入，台東超過9成鳳梨釋迦銷售中國，受到嚴重出衝擊，目前正值產季。

台東縣政府今天發布新聞稿表示，釋迦不只是釋迦，還可以是餐桌上美味菜餚，饒慶鈴為推廣多元新吃法，日前特別前往綠島，攜手林恬耀示範如何利用台東鳳梨釋迦入菜，現場製作沙拉和炸物，並分享料理小撇步。

饒慶鈴表示，特別力邀林恬耀用鳳梨釋迦入菜，希望提供大家最簡單方便的烹調方式，讓更多人能在家用不同方式品嘗釋迦。

饒慶鈴表示，林恬耀推出的第1道創意菜是釋迦冷沙拉，佐以鳳梨釋迦、蜂蜜與牛奶調成的醬料，搭配在地新鮮漁獲和當季水果；第2道是炸釋迦，主廚建議先原味品嘗，第2口再加上辣醬或擠上金桔汁食用。

此外，林恬耀也分享烹調釋迦秘訣，釋迦味道優雅獨特，不用做過多調味，為了避免釋迦氧化變黑，建議加入檸檬汁保持菜色美觀。目前這2道米其林料理能在綠島吃得到。

另外，農委會農糧署也輔導台東縣農會舉辦「鳳梨釋迦101種創新吃法」活動，報名時間到15日截止，第1名可獲頒獎金新台幣5萬元、第2名3萬元、第3名2萬元、優選獎2名每名獎金1萬元，總獎金達12萬元。活動辦法公布在「台東鳳梨釋迦-影片徵選」網頁。

鳳梨釋迦 台東 饒慶鈴

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