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更換設備現場不收費！天然氣換微電腦表基隆全國最高

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
多名議員都反映，目前有很多假冒欣隆協力廠商的電話，讓民眾分不清楚真假，被騙花了冤枉錢。欣隆說，現場收費就不是欣隆公司，一律都在下月帳單繳納。記者游明煌／攝影
多名議員都反映，目前有很多假冒欣隆協力廠商的電話，讓民眾分不清楚真假，被騙花了冤枉錢。欣隆說，現場收費就不是欣隆公司，一律都在下月帳單繳納。記者游明煌／攝影

基隆市天然氣供氣戶數11萬4410戶，已裝置微電腦表7萬6080戶，裝置率66%全國最高，台北僅47%，新北50%。基隆市議會今天到欣隆考察，多名議員都反映，目前有很多假冒欣隆協力廠商的電話，讓民眾分不清楚真假，被騙花了冤枉錢。欣隆說，現場收費就不是欣隆公司，一律都在下月帳單繳納。

欣隆針對強化供氣穩定、推廣微電腦表裝置、推動無紙化、落實管線、設備檢查維護等報告，其中，到去年底為止，基隆供氣戶數11萬4410戶，已裝置微電腦表7萬6080戶，裝置率66%，全國最高，台北僅47%，新北50%。

議員連恩典表示，常常接獲民眾反映，有接到自稱是「公司派來的要換表」，但民眾搞不清楚到底是詐騙集團，還是欣隆天然氣的協力廠商，等到付錢了才發現被騙，造成損失，根本還沒有達到要換的年限。

議員呂美玲指出，有不少是詐騙找上門，有的是當場就收費了，到底是誰來更換設備，民眾根本搞不清楚，很多都是自稱「欣隆」的協力廠商，造成民眾很大的困擾，很多住戶都有這樣的疑問，導致真的欣隆來檢修也讓民眾不相信。

議員張耿輝也說，汰舊換新本來是很好的服務項目，但民眾都抱怨分不清哪個真的欣隆，哪個是假的欣隆的協力廠商。議員王醒之建議，在更換設備時，欣隆可以用更透明、更便捷的方式，來讓用戶消除疑慮。

議員俞叄發認為，微電腦表裝置率全國最高達到66%，但可能有一些爭議和民眾疑惑度很高，擔心遇到詐騙，希望再加強推廣和說明，讓民眾有信心的情況下再把比率提高。

欣隆公司總經理李靖方表示，目前還是有假冒更換設備詐騙的情況，但改為不現場收費後已有改善，只要更換設備目前全都不採取現場收費，而是由下月帳單來繳納，並有公司證件，因此只要現場收費就不是欣隆的，這部分要請警方及市府多查一下。

李靖方指出，微電腦表有安全遮斷的功能，基隆推動多年有成，都一戶一戶慢慢去溝通，主要是為了用戶的安全。為何達到全國最高？是因為公司回饋地方，讓公積金每月折抵24元，可折抵10年，比其他地方負擔都少。

欣隆公司董事長王純雄說，公司強化供氣穩定、推廣微電腦表裝置、推動無紙化、落實管線、設備檢查維護等，為強化輸儲設備安全管理，陸續建置相關資訊化設備，藉由資訊系統平台監控天然氣輸儲設備，並建置APP 等多元化客戶服務管道。

多名議員都反映，目前有很多假冒欣隆協力廠商的電話，讓民眾分不清楚真假，被騙花了冤枉錢。欣隆說，現場收費就不是欣隆公司，一律都在下月帳單繳納。記者游明煌／攝影
多名議員都反映，目前有很多假冒欣隆協力廠商的電話，讓民眾分不清楚真假，被騙花了冤枉錢。欣隆說，現場收費就不是欣隆公司，一律都在下月帳單繳納。記者游明煌／攝影
天然氣換微電腦表基隆全國最高，裝置率達到66%。記者游明煌／攝影
天然氣換微電腦表基隆全國最高，裝置率達到66%。記者游明煌／攝影

詐騙集團 基隆 新北

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