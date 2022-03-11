獲中央經費核定 花蓮光華河岸自行車步道改善

花蓮吉安鄉光華河岸自行車步道毗鄰花蓮溪生態濕地，啟用逾10多年設施老舊損壞，鄉公所爭取花東基金經費獲核定，修繕自行車步道路面、欄杆等設施。

吉安鄉公所日前發布新聞稿表示，光華河岸自行車步道自民國100年啟用，因臨海環境，部分設施鏽蝕、損壞嚴重，經公所提報改善計畫，爭取行政院花東地區永續發展基金核定新台幣650萬元經費進行改善。

吉安鄉公所建設課長吳印浴今天接受中央社記者訪問時指出，改善包括既有欄杆拆除更新、新設指示牌及解說牌、鋪設AC路面等，修繕長度1.5公里，其中安全護欄採用繩索，未來若破損可單獨更換，降低維修經費。

吉安鄉長游淑貞說，光華河岸自行車步道往北可銜接全長約15公里的濱海自行車道，可至七星潭風景區；往西可接上吉安「田園線自行車道」，過去中華紙漿廠運送紙漿原料的鐵道改建成的自行車道，全長約6.5公里。

吉安鄉公所指出，鄉內擁有4條健行步道及9條自行車步道，以山海為景色建置環鄉運動健行步道路網，提供民眾戶外休閒運動的選擇。