台東關山贈苗活動 現場聽街頭藝人演奏

3月植樹月台東林區管理處針對今年的主題「碳吸存」規畫辦理多場次的社區贈苗及植樹活動，鼓勵民眾重視綠美化生活環境。關山工作站今天上午在關山郵局旁辦公廳舍前的廣場舉辦贈苗活動，現場還邀請街頭藝人吹奏樂器，讓等待的民眾直呼很幸福。

關山工作站主任莊瓊昌表示，日前邀集鎮立托兒所的小朋友共同在環鎮自行車道的工程完工區域栽植樹苗，隔天接續在海端布農文物館也辦理一場社區贈苗活動。今天在關山鎮同樣以未兌獎的發票一張兌換一株樹苗，總計發送600株的台灣原生種苗木。

莊瓊昌指出，今年在關山贈苗的台灣樹種包括疏脈赤楠、墨點櫻桃、臺灣香檬、七里香、黃連木、大花赤楠、光臘樹、桃金孃、印度苦櫥、金新木薑子、金毛杜鵑、青剛櫟、凹葉柃木等。由於目前仍是疫情期間進行兌換領取苗木仍遵守防疫規定，包括進行實聯制、量測體溫、噴酒精消毒等措施。

在贈苗活動現場清早就可以見到排隊等待的人潮，關山站特地邀請街頭藝人羅雙喜在現場吹奏薩克斯風；一首首耳熟能詳的樂曲陪伴排隊等候的民眾，大家都直呼有音樂欣賞不無聊太棒了！羅雙喜說雖然是無償表演，但能為植樹減碳盡份力量相當開心。