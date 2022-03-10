用優於市價到府回收資源垃圾 基隆市嘉惠回收個體戶
基隆市靠資源回收維生的人多為弱勢族群，環保署推動到府以優於回收商變賣金額收購多年，讓他們免除奔波之苦。基隆市環保局今年加碼為他們投保微型保險，清潔隊員前往回收時，還會協助清理屯放區域，避免影響居家附近環境衛生。
環保局表示，環保署體恤基層個體業者辛勞，2019年起為實施關懷個體業者到府回收計畫，由清潔隊員到個體業者家中，以優於回收商變賣金額收購他們撿拾的回收物，免於奔波之苦。
環保局說，今年全市有22位名個體業者參與資源回收關懷計畫，其中4人是中低收入戶。今年除了安排清潔隊員到府回收，增加個體業者的收入，另外再開辦兩項貼心服務，分別為協助個體業者投保微型保險，從事資源回收工作時若發生受傷意外，可獲得理賠，其次是清潔隊員到府回收，還會協助清理回收區域環境。
環保局長賴煥紘表示，個體業者一直是民間從事資源回收工作最辛勞的基層人員，也是維持市容整潔不可或缺的一份子，希望全體市民繼續對個體業者給予掌聲與鼓勵，感謝他們在資源回收工作的付出與辛勞。
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