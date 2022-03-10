快訊

大S婆婆過去發言遭起底 心中兒媳人選是「性感歌姬」

教團批「整人工具」 基隆市府澄清特教評鑑非整人評鑑

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
教團批「整人工具」，基隆市府澄清特教評鑑非整人評鑑。圖／聯合報系資料照
教團批「整人工具」，基隆市府澄清特教評鑑非整人評鑑。圖／聯合報系資料照

全國教師工會總聯合會今天召開記者會，指出特教評鑑多項問題，經常出現雞蛋裡挑骨頭的意見，批特教評鑑淪為「整人工具」，基隆市長樂國小特教老師鍾正信現身說法。基隆市政府教育處晚間提出澄清說明，特教評鑑非整人評鑑。

教育處說，關於全國教師工會總聯合會提及簡化特教評鑑、減輕學校教師負擔部分屬中央權責，市府予以尊重。而全國教師會代表，有關長樂國小提出該校110年特教評鑑之評鑑委員組成、資料審認等相關疑義部分，應屬誤解。

教育處表示，肯定學校及教師平時的努力，並依評鑑結果提出良善的精進建議。有關該校評鑑結果，已依學校提出的申復意見，2月11日召開申復審查會議，並將學校所提相關疑義逐項說明函復，若該校對於申復決議仍有異議可再提出申訴，將依法辦理及後續輔導與支持。

教育處說明，市政府為協助各級學校發展優質特殊教育，以維護學生權益，依高級中等以下學校特殊教育評鑑辦法暨基隆市110學年度高級中等以下學校特殊教育評鑑實施計畫，訂定指標並定期辦理特教評鑑，所聘委員包含具專業背景的教授、市屬學校（實務工作者）及家長代表，評鑑當下給學校與現場教師最有幫助的建議，並對於優點鼓勵及回饋，如學校對於評鑑相關事項仍有疑義，將與學校持續溝通。

全教總今天上午召開記者會，基隆市長樂國小特教老師鍾正信現身說法，他指出，教學評鑑昧於事實而遭列缺失，如學校需幫一名口語困難特教生安排語言治療師，學校已經提供該生且IEP上均有列出，但評鑑意見回函上卻告訴學校未配置語言治療師，事實俱在卻說沒有，讓老師一頭霧水。

鍾正信還說，學校特教分為身心障礙和資賦優異兩類，評鑑也分為兩個向度，但資優評鑑卻只看一類課程，其他評鑑項目卻都採用身心障礙類，制度設計也有很大的問題。

基隆 治療師 全國教師工會總聯合會

延伸閱讀

謝國樑勤跑基層 黃健庭指基隆有機會重返藍天

基隆警逮車輛觸媒轉換器大盜 2嫌收押

協和改建四接將填海造陸18.6公頃 議員實勘認衝擊太大

特教評鑑批評大於建議 教團籲評鑑委員納入有經驗教師

相關新聞

用優於市價到府回收資源垃圾 基隆市嘉惠回收個體戶

基隆市靠資源回收維生的人多為弱勢族群，環保署推動到府以優於回收商變賣金額收購多年，讓他們免除奔波之苦。基隆市環保局今年加...

教團批「整人工具」 基隆市府澄清特教評鑑非整人評鑑

全國教師工會總聯合會今天召開記者會，指出特教評鑑多項問題，經常出現雞蛋裡挑骨頭的意見，批特教評鑑淪為「整人工具」，基隆市...

羅東信義變電所月底前拆除 台電將斥資28億元改建

宜蘭羅東的信義變電所位處鎮中心，是羅東、五結、冬山等地的重要供電樞紐；其為屋外型變電所，歷史超過一甲子，縣府與台電考量建...

林姿妙宣傳綠博 設籍新北下月第3周門票僅百元

一年一度的宜蘭綠色博覽會，今年以「夢幻島嶼」為題，將於本月26日在冬山河生態綠舟風景區開幕，宜蘭縣長林姿妙今下午抵達新北...

台東富山永久屋紀念碑受詛咒？11年走了23人促拆遷！

台東大武鄉富山部落永久屋，村民入住11年來已往生23人，其中一戶已往生5人，前天部落再1人因病過世，村民直指宛如墓碑的入...

影／礁溪龍潭湖熱氣球嘉年華將登場 湖畔光雕秀好浪漫

熱氣球不只台東有，位於宜蘭礁溪鄉龍潭湖畔的熱氣球嘉年華活動即將登場，礁溪鄉公所表示，民眾除了白天可以搭乘熱氣球欣賞湖景風...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。