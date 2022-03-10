教團批「整人工具」 基隆市府澄清特教評鑑非整人評鑑

全國教師工會總聯合會今天召開記者會，指出特教評鑑多項問題，經常出現雞蛋裡挑骨頭的意見，批特教評鑑淪為「整人工具」，基隆市長樂國小特教老師鍾正信現身說法。基隆市政府教育處晚間提出澄清說明，特教評鑑非整人評鑑。

教育處說，關於全國教師工會總聯合會提及簡化特教評鑑、減輕學校教師負擔部分屬中央權責，市府予以尊重。而全國教師會代表，有關長樂國小提出該校110年特教評鑑之評鑑委員組成、資料審認等相關疑義部分，應屬誤解。

教育處表示，肯定學校及教師平時的努力，並依評鑑結果提出良善的精進建議。有關該校評鑑結果，已依學校提出的申復意見，2月11日召開申復審查會議，並將學校所提相關疑義逐項說明函復，若該校對於申復決議仍有異議可再提出申訴，將依法辦理及後續輔導與支持。

教育處說明，市政府為協助各級學校發展優質特殊教育，以維護學生權益，依高級中等以下學校特殊教育評鑑辦法暨基隆市110學年度高級中等以下學校特殊教育評鑑實施計畫，訂定指標並定期辦理特教評鑑，所聘委員包含具專業背景的教授、市屬學校（實務工作者）及家長代表，評鑑當下給學校與現場教師最有幫助的建議，並對於優點鼓勵及回饋，如學校對於評鑑相關事項仍有疑義，將與學校持續溝通。

全教總今天上午召開記者會，基隆市長樂國小特教老師鍾正信現身說法，他指出，教學評鑑昧於事實而遭列缺失，如學校需幫一名口語困難特教生安排語言治療師，學校已經提供該生且IEP上均有列出，但評鑑意見回函上卻告訴學校未配置語言治療師，事實俱在卻說沒有，讓老師一頭霧水。

鍾正信還說，學校特教分為身心障礙和資賦優異兩類，評鑑也分為兩個向度，但資優評鑑卻只看一類課程，其他評鑑項目卻都採用身心障礙類，制度設計也有很大的問題。