花蓮噶瑪蘭香蕉絲文化風情展 呈現傳統工藝復振歷程

花蓮縣豐濱鄉新社村有全台唯一的香蕉絲工坊，在地噶瑪蘭族人在這裡研習、傳承、復振珍貴的傳統技藝，讓曾經斷裂20年的香蕉絲編織重新連結。花蓮縣噶瑪蘭族發展協會承辦「絲絲入筘—噶瑪蘭香蕉絲文化風情」展覽，今天下午在新社部落開幕，展期至4月25日止。

花蓮縣文化局表示，噶瑪蘭族香蕉絲編織工藝在1960年代曾經式微，到1990年代初期，部落耆老朱阿比、潘烏吉、朱阿菊嘗試尋找已斷層的技藝，用雙手慢慢補綴起斷裂的傳統。

後來朱阿比表妹潘阿玉、潘烏吉的妹妹潘天利都加入擔起新社部落香蕉絲技藝復振的先鋒，潘阿末、嚴玉英、陳仁愛、林阿美、許來富、陳秀英、潘金英、潘秀蘭、張鳳嬌、陳文麗、林金花也參與推動，讓傳統技法重新在部落扎根。

為了傳承並發展香蕉絲文化產業，花蓮縣噶瑪蘭族發展協會17年前成立新社香蕉絲工坊，聘請日本國立琉球大學碩士張秀蔥老師擔任工坊經理與工藝師，研究香蕉絲特性，找到根除香蕉絲發霉的方法；2008年張秀蔥策畫「噶瑪蘭族．新社．影像．香蕉絲」暨紀錄片放映座談會，打開香蕉絲知名度。

噶瑪蘭族人的香蕉絲工藝逐漸受到肯定，2015年被登錄為花蓮縣文化資產傳統工藝類，2019年協會榮獲花蓮縣文化薪傳獎，是這個獎首度頒給團體；部落耆老嚴玉英也因復振香蕉絲技藝的努力，去年獲文化部授證重要傳統藝術暨文化資產保存技術保存者，成為「人間國寶」。