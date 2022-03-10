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羅東信義變電所月底前拆除 台電將斥資28億元改建

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
宜蘭羅東的信義變電所將於3月底完成拆除工程。記者林佳彣／攝影
宜蘭羅東的信義變電所將於3月底完成拆除工程。記者林佳彣／攝影

宜蘭羅東的信義變電所位處鎮中心，是羅東、五結、冬山等地的重要供電樞紐；其為屋外型變電所，歷史超過一甲子，縣府與台電考量建物、設備老舊，決定拆除，工程預計3月底完成。台電宜蘭區營業處說，為維持大羅東地區供電品質，向總公司爭取28億元經費，在原地改建成8層樓與4層樓的2棟屋內型變電所，預計2032年完工。

信義變電所建於1962年，其主建物、變電設備老舊，建物結構達使用年限，裸露設備易受天候影響。縣府2017年成立拆除進度專案小組，攜手台電與相關單位進行各階段工作。

鑒於拆除信義變電所，羅東鎮內就沒有變電所，會成線路供電末端，台電因此安排周邊縣政特區的宜府變電所，廣安變電所與羅東變電所，以暫時供應當地電力。

宜蘭縣長林姿妙、羅東鎮長吳秋齡、五結鄉長沈德茂，以及地方民代，今天前往信義變電所聽取簡報，並載台電宜蘭區營業處李宣昌等人陪同下，視察拆除工程現況。

台電說明改建計畫，已向總公司爭取28億元經費，將興建2棟屋內型變電所，以維持大羅東地區供電品質，改建後配電設備量體可更有效配置，且會有更多空間進行植栽綠化。此外，台電規劃在變電所內建置24小時的溪南區域巡修中心、鎮民活動中心，達到多功能目標，預計2032年完工。

台電提到，既設信義變電所全部拆除，會保留1台主變電器，平時不供電，作為改建期間的備援電力，以維持羅東地區遇天災或突發事件時的穩定供電。

宜蘭縣長林姿妙今天在台電宜蘭區營業處李宣昌等人陪同下，視察信義變電所拆除工程現況。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣長林姿妙今天在台電宜蘭區營業處李宣昌等人陪同下，視察信義變電所拆除工程現況。記者林佳彣／攝影
信義變電所已拆除的設備。記者林佳彣／攝影
信義變電所已拆除的設備。記者林佳彣／攝影
台電將既設信義變電所全部拆除，會保留1台主變電器，平時不供電，作為改建期間的備援電力。記者林佳彣／攝影
台電將既設信義變電所全部拆除，會保留1台主變電器，平時不供電，作為改建期間的備援電力。記者林佳彣／攝影

羅東 台電 宜蘭

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