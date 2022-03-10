影／林姿妙跨區新北 與侯友宜同台宣傳綠色博覽會

今年宜蘭綠色博覽會將在3月26日至5月8日於冬山河生態綠舟風景區開幕，宜蘭縣長林姿妙今跨區到新北市，與市長侯友宜同台宣傳「2022宜蘭綠色博覽會」，兩人一起比出「我愛你」手勢，呼籲大家一起參觀好山好水、重視永續環境發展的宜蘭風光。

林姿妙表示，此次綠博同過去環境生態保育信念，打造美麗生態地景、輔以希望之河人文歷史故事、互動表演藝術及水陸育樂體驗的「夢幻島嶼 Dream Island」，連結出永續發展目標與意象，讓大家理解惜食、節能、省水、護海、有機、無塑、減廢、重用與循環再生的永續未來生活。