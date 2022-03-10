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影／林姿妙跨區新北 與侯友宜同台宣傳綠色博覽會

攝影中心 / 記者潘俊宏／新北即時報導
宜蘭縣長林姿妙（左）今與新北市長侯友宜（右）同台宣傳「2022宜蘭綠色博覽會」，兩人一起比出「我愛你」手勢，呼籲大家一起到宜蘭玩，愛護我們的好山好水。記者潘俊宏／攝影
宜蘭縣長林姿妙（左）今與新北市長侯友宜（右）同台宣傳「2022宜蘭綠色博覽會」，兩人一起比出「我愛你」手勢，呼籲大家一起到宜蘭玩，愛護我們的好山好水。記者潘俊宏／攝影

今年宜蘭綠色博覽會將在3月26日至5月8日於冬山河生態綠舟風景區開幕，宜蘭縣長林姿妙今跨區到新北市，與市長侯友宜同台宣傳「2022宜蘭綠色博覽會」，兩人一起比出「我愛你」手勢，呼籲大家一起參觀好山好水、重視永續環境發展的宜蘭風光。

林姿妙表示，此次綠博同過去環境生態保育信念，打造美麗生態地景、輔以希望之河人文歷史故事、互動表演藝術及水陸育樂體驗的「夢幻島嶼 Dream Island」，連結出永續發展目標與意象，讓大家理解惜食、節能、省水、護海、有機、無塑、減廢、重用與循環再生的永續未來生活。

侯友宜盛讚林姿妙是認真打拼的市長，新北市深化兩縣市在綠色農業領域相互合作，在綠博設置新北物產館，除了在展館內販售新北市限定農特產品，也介紹特色農產品、重要農業政策與國際合作成果。

宜蘭縣長林姿妙（後排左三）今與新北市長侯友宜（後排中）同台宣傳「2022宜蘭綠色博覽會」，侯友宜盛讚林姿妙是認真打拼好市長，呼籲大家一起到宜蘭玩。記者潘俊宏／攝影
宜蘭縣長林姿妙（後排左三）今與新北市長侯友宜（後排中）同台宣傳「2022宜蘭綠色博覽會」，侯友宜盛讚林姿妙是認真打拼好市長，呼籲大家一起到宜蘭玩。記者潘俊宏／攝影
宜蘭縣長林姿妙（右）今與新北市長侯友宜（左）同台宣傳「2022宜蘭綠色博覽會」，侯友宜盛讚林姿妙是認真打拼好市長，呼籲大家一起到宜蘭玩。記者潘俊宏／攝影
宜蘭縣長林姿妙（右）今與新北市長侯友宜（左）同台宣傳「2022宜蘭綠色博覽會」，侯友宜盛讚林姿妙是認真打拼好市長，呼籲大家一起到宜蘭玩。記者潘俊宏／攝影

宜蘭 林姿妙 侯友宜 綠色博覽會

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