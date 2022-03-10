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林姿妙宣傳綠博 設籍新北下月第3周門票僅百元

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
宜蘭縣長林姿妙今抵達新北市與新北市長侯友宜共同宣傳綠色博覽會。記者李定宇／攝影
宜蘭縣長林姿妙今抵達新北市與新北市長侯友宜共同宣傳綠色博覽會。記者李定宇／攝影

一年一度的宜蘭綠色博覽會，今年以「夢幻島嶼」為題，將於本月26日在冬山河生態綠舟風景區開幕，宜蘭縣長林姿妙今下午抵達新北市舉行宣傳會，邀請新北市民共同參與，林姿妙並宣布，綠博會於4月18至24日為「新北縣市周」，新北市民可以100元優惠價，購買平日150、假日250元的門票。

宜蘭縣政府每年春天固定舉辦宜蘭綠色博覽會活動，首屆於2000年在宜蘭市縣立運動公園舉辦，第2屆起固定於蘇澳武荖坑風景區，2017年開始改至冬山河。每年到訪遊客約30至40萬人，學者估計綠博期間每年帶給宜蘭間接收益近約90億元。

今年綠博將於本月26日於冬山河生態綠舟風景區開幕，宜蘭縣長林姿妙今與新北市侯友宜市長同台宣傳「2022宜蘭綠色博覽會」，本次綠博新北物產館將以童話元素結合智能科技，讓民眾體驗新北山海世界。

宜蘭縣長林姿妙表示，宜蘭綠色博覽會已成為全國知名春季大型環境教育活動，今年度宜蘭綠色博覽會秉持過往環境生態保育信念，打造具有深邃美麗生態地景、希望之河人文歷史故事、並包括互動表演藝術以及水陸育樂體驗的「夢幻島嶼 Dream Island」，藉此連結「聯合國永續發展目標，期許遊客能在寓教於樂互動，理解惜食、節能、省水、護海、有機、無塑、減廢、重用與循環再生的永續未來生活。

新北市長侯友宜表示，新北市響應綠色盛事深化兩縣市在綠色農業領域相互合作。今年度新北市則於綠博設置新北物產館，介紹新北市特色農產品、重要農業政策與國際合作成果，另外展館內販售新北市限定農特產品。

新北市農業局說，綠色博覽會為優惠新北市民及團體，規劃4月18至24日為「新北縣市周」，設籍於新北市得比照宜蘭縣民門票只需100元。購票人數達20人以上團體，活動期間皆可購買假日200元、平日120元優惠票。

宣傳會現場演唱綠博主題曲。記者李定宇／攝影
宣傳會現場演唱綠博主題曲。記者李定宇／攝影

宜蘭 綠色博覽會

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