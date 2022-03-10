林姿妙宣傳綠博 設籍新北下月第3周門票僅百元

一年一度的宜蘭綠色博覽會，今年以「夢幻島嶼」為題，將於本月26日在冬山河生態綠舟風景區開幕，宜蘭縣長林姿妙今下午抵達新北市舉行宣傳會，邀請新北市民共同參與，林姿妙並宣布，綠博會於4月18至24日為「新北縣市周」，新北市民可以100元優惠價，購買平日150、假日250元的門票。

宜蘭縣政府每年春天固定舉辦宜蘭綠色博覽會活動，首屆於2000年在宜蘭市縣立運動公園舉辦，第2屆起固定於蘇澳武荖坑風景區，2017年開始改至冬山河。每年到訪遊客約30至40萬人，學者估計綠博期間每年帶給宜蘭間接收益近約90億元。

今年綠博將於本月26日於冬山河生態綠舟風景區開幕，宜蘭縣長林姿妙今與新北市侯友宜市長同台宣傳「2022宜蘭綠色博覽會」，本次綠博新北物產館將以童話元素結合智能科技，讓民眾體驗新北山海世界。

宜蘭縣長林姿妙表示，宜蘭綠色博覽會已成為全國知名春季大型環境教育活動，今年度宜蘭綠色博覽會秉持過往環境生態保育信念，打造具有深邃美麗生態地景、希望之河人文歷史故事、並包括互動表演藝術以及水陸育樂體驗的「夢幻島嶼 Dream Island」，藉此連結「聯合國永續發展目標，期許遊客能在寓教於樂互動，理解惜食、節能、省水、護海、有機、無塑、減廢、重用與循環再生的永續未來生活。

新北市長侯友宜表示，新北市響應綠色盛事深化兩縣市在綠色農業領域相互合作。今年度新北市則於綠博設置新北物產館，介紹新北市特色農產品、重要農業政策與國際合作成果，另外展館內販售新北市限定農特產品。