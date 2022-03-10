協和改建四接將填海造陸18.6公頃 議員實勘認衝擊太大

台電協和電廠更新案將興建台灣第四座天然氣接收站，把燒重油改為天然氣，但規畫填海造陸18.6公頃，基隆有1萬多人連署反對「填海造陸」。基隆市議會今天到協和考察，多數議員贊成轉型但質疑「填海造陸」必要性且認為範圍太大。台電說，已從原來規畫的29減至18.6公頃，減少對海域生態的影響。

議員陳薇仲說，議會都支持協和要轉型，但疑惑的是第四天然氣接收站規畫18.6公頃面積填海造陸的必要性，現有的儲槽不能使用嗎，而一定要填海造陸呢。議員張淵翔認為，填海造陸達446座籃球場範圍，對海洋衝擊甚鉅。

議長蔡旺璉說，很多基隆人都關心轉型的進度，希望協和可以向民眾說清楚。議員宋瑋莉則指出，應在現有空間規畫，沒有必要填海造陸。

議員王醒之說，基隆人不反對把燃重油改為燒天然氣，但填海造陸18.6公頃會對基隆造成太大的影響，台電應提出替代方案，要研議替代方案，不能以犧牲環境為代價。

議員張耿輝更擔心，未來船隻進出恐影響基隆港的船隻貨運營運，如果國際發生戰爭或者颱風時，天然氣船進不來時怎麼辦。

議員張顥瀚建議，是不是已有把現有空間做最好的利用，真的要填海造陸，對基隆市的幫助是什麼，未來長期的發展是什麼，不要只是一個臨時性的設施，要設雲端處理中心有必要嗎？

台電公司專業總工程師林武煌說，現有5個重油儲槽為何不能改為天然氣儲槽？主要是因為設置條件不同，面積也不夠，最主要是距離民宅太近，不足至少要145到150米安全距離，現有平地空間都已盡量利用了仍不夠，很多敏感地形是不能動的，才必須填海造陸。18.6公頃已盡量縮減，減少對海域生態的影響，已從原來規畫的29減至18.6公頃，做為儲槽及接收站設施。

至於為何規畫有雲端處理中心？林武煌解釋，雲端中心非常耗能，剛好設置在這裡可以節省很多電的使用，對全國資訊的處理會有很大的幫助，不只台電受益。

有關民眾質疑會珊瑚生態的問題，台電環保處長溫桓正說，雖然填海造陸對生態有一點影響，但更新改建之後會做到更好的保育及維護。