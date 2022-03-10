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太魯閣白楊步道邊坡土石鬆動 14日起封閉刷坡

中央社 / 花蓮縣10日電

太魯閣國家公園白楊步道上月因連續降雨，造成多處落石，步道一度封閉，目前雖恢復開放，但太管處今天指出，考量邊坡穩定性，將於14日起至25日封閉施作邊坡落石刷坡工程。

上月連日降雨，白楊步道2月21日起連續多日出現邊坡崩塌，其中1.55公里處邊坡掉落大量落石，範圍約覆蓋路面60平方公尺，太管處緊急封閉步道，直到天氣回穩，完成清除後，3月4日恢復開放。

太魯閣國家公園管理處今天發布訊息指出，為加強步道安全，將於14日至25日進行白楊步道邊坡落石刷坡工程，施工期間白楊步道暫時封閉，工程如受天候影響而延長或改變施工期間，太管處將另行公布。

太魯閣國家公園天祥附近的白楊步道是民國73年台電為開發「立霧溪水力發電計畫」所闢建的施工道路演變而來，路徑大致平坦好走，全長2100公尺；部分為斷崖地形、多隧道，步道終點水簾洞，是著名旅遊景點。

太魯閣國家公園 落石

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