快訊

南韓準總統尹錫悅愛妻遭起底 小12歲、顏值高但爭議多

台獨工作者拚2024 賴清德開始擁抱中華民國？

暖冬花期延後 花蓮壽豐樹湖櫻花盛開

中央社 / 花蓮縣10日電

花蓮壽豐鄉樹湖社區種植3萬多棵櫻花，今年受到暖冬影響花期延後，樹湖愛鄉協進會理事長楊國卿說，吉野櫻正要開花，可把握最後花期上山賞花。

楊國卿今天接受中央社記者採訪指出，樹湖村早期是豐田玉礦區，隨著礦業沒落，人口外移，保留了最天然的山林景致，經水保局農村再生計畫，協進會成員10多年前開始種植櫻花，修築荖山瀑布登山石階等。

楊國卿指出，樹湖櫻花步道種植台灣原生種山櫻花、霧社櫻、福爾摩沙櫻，還有外來種八重櫻、富士櫻、粉紅佳人、柳櫻、吉野櫻等多種櫻花，沿著步道往上走，還能一覽花東縱谷景色。

楊國卿說，今年碰上暖冬，元宵節後櫻花才陸續綻放，到3月還可賞櫻，吉野櫻才要開花，預計今年櫻花季可延後至4月，前幾年冬天氣溫低，櫻花齊盛開，拍起來很壯觀。

楊國卿說，樹湖步道也種植有牡丹、杜鵑、桃花、李花、梅花、棋盤腳等，目前陸續綻放，一年四季都可賞花。

壽豐鄉公所為樹湖社區舉辦櫻花季活動，明天上午9時將於櫻花步道口擺攤，有櫻花相關DIY體驗、展售在地小農產品及美食等，現場也有導覽解說、山林尋寶等活動。

壽豐鄉長劉耀宗表示，民眾行經壽豐鄉台9線北往南方向，經過豐田村後，可注意路邊「花現樹湖」指標前行，順著指引方向開往山邊，就可抵達樹湖櫻花步道。

櫻花季 暖冬 豐田

延伸閱讀

桃園／北橫雪霧鬧山中秘境櫻花綴滿枝 採橘又賞櫻别有一番韻

「關燈1小時」台灣主場在花蓮 市長邀26日晚同步響應

季節交替 櫻花道、小葉欖仁林 大葉大學處處是美景

陽明山花季「花見春櫻」 享食踏青賞夢幻粉櫻迎春光

相關新聞

基隆中正路2山坡土石滑落危及民宅 農委會撥500萬加固

基隆市中正區中正路170巷1號及594號兩處山坡，緊鄰民宅及主要道路，過去都有邊坡土石滑落，讓民眾一遇下雨就相當害怕崩落...

遊基隆 雨越大折扣越多

基隆最近下好久的雨，市政府「逆向操作」，與在地業者「樂品科技」及「基隆市水巷內產業發展協會」推出「雨禮有約」雨天行銷計畫...

太平山白茫茫美翻 遊客搶拍

冷氣團發威與輻射冷卻影響，全台各地近日早晚氣溫低。宜蘭縣太平山國家森林遊樂區低溫一度只有零下1度，昨天入夜後到清晨，園區...

國軍文藝金像獎花蓮展出 救災防疫傳達國軍英勇形象

國軍第55屆文藝金像獎巡迴展，首站在花蓮吉安鄉好客藝術村展出，今天開幕式，鄉長游淑貞、國防部全民防衛動員署後備指揮部副指...

「關燈1小時」台灣主場在花蓮 市長邀26日晚同步響應

一年一度的國際環保運動地球關燈一小時（Earth Hour），今年將於3月26日晚間8時30分展開，花蓮市港天宮屆時將與...

修復百年建物「舊三星警察分室」 6/15警察節正式開放

宜蘭縣歷史建築「舊三星警察分室總機及油印間」迄今逾百年歷史，其簷廊空間、仿石材的裝飾在縣內少見，這裡也是見證警政發展的重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。