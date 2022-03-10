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七星潭18公里礫石挑戰 深度體驗森林與海洋

中央社 / 花蓮縣10日電

花蓮林管處和黑潮海洋文教基金會合作，在防風保安林舉辦「七星潭的森林與海洋－18公里礫石挑戰」，安排3條線上探索路線、5場實體活動，深度體驗七星潭生態地理及人文歷史。

黑潮海洋文教基金會今天發布訊息表示，與林務局花蓮林區管理處合作，從2月26日至5月30日為期3個月，舉辦「七星潭的森林與海洋－18公里礫石挑戰」，邀請民眾用腳步重新認識自己與花蓮七星潭。

「七星潭18公里礫石挑戰」涵蓋整座七星潭海灣，沿途除了海洋還有3座保安林，從北邊的立霧溪出海口開始有編號2617保安林，經過三棧溪後進入2618保安林，終點是在四八高地屬於2613保安林。

設計3條探索路線分別為森之歌、海之歌、挑戰者之歌，提供類闖關遊戲的摺頁、任務表單和挑戰手冊，讓民眾可以「自助導覽體驗」；5場徒步系列實體活動主題則有森林療癒、漁村文化、身心覺察、鳥類生態、星空導覽。

黑潮執行長林東良指出，「挑戰者之歌」是這次活動的主要路線，七星潭海灘全長約18公里，沿途多為礫石灘，行走起來相對艱難，才取名為18公里礫石挑戰；設計初衷希望大眾對徒步於海灣也能與登山、郊山步道連結，將自然的海灣看待成海岸步道，漫步舒心，也更深刻觀察體驗七星潭的自然風景與在地人文。

花蓮

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