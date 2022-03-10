基隆中正路2山坡土石滑落危及民宅 農委會撥500萬加固

基隆市中正區中正路170巷1號及594號兩處山坡，緊鄰民宅及主要道路，過去都有邊坡土石滑落，讓民眾一遇下雨就相當害怕崩落下來，希望盡速增加防護措施。近日農業委員會水土保持局核定將撥500萬經費加固及施作防護設施。

居民反映，中正路170巷1號旁與民宅只有10步距離，目前現況還有數顆大石頭。入船里長郭蒼成表示，這地方屬於國有土地，上方有植被，因大雨過後加上天然的風化掉落，希望有關單位可以設置防護措施，維護里民的安全。

另外，在中正路594號旁，日前則是已經由基隆市政府設立防護措施攔截。中正里長梁火龍說，雖然有防護措施，但是該處岩盤不適很穩固，又有裸露和碎石掉落，我們期盼可以早日加固邊坡，避免影響到用路人安全。

立委蔡適應服務處、市議員張顥瀚昨會勘，國有財產署北區分署基隆辦事處、農業委員會水土保持局、基隆市政府產業發展處、中正區公所等都到場。農業委員會水土保持局指今年準備核撥約500萬經費，將在兩處進行加固及防護作業。

立委蔡適應服務處主任林明智表示，基隆位海邊地形地貌，多有風化地形的岩盤，長年面對東北季風和地震的狀況，增加岩盤剝落風險，中正路594號旁需要插錨和灌漿加固，中正路170巷1號旁則需要防護圍籬措施、隔絕落石，建議基隆市政府、中正區公所在防汛期和雨季之前，盡快來發包作業。