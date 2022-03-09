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國軍文藝金像獎花蓮展出 救災防疫傳達國軍英勇形象
國軍第55屆文藝金像獎巡迴展，首站在花蓮吉安鄉好客藝術村展出，今天開幕式，鄉長游淑貞、國防部全民防衛動員署後備指揮部副指揮官羅籝洋等人都前往欣賞，看到每幅得獎作品筆觸細膩，不禁讚嘆「高手在國軍」。
此次共展出54幅得獎作品，涵蓋國畫、書法、西畫、漫畫、攝影等類別，主題涵蓋軍事、藝術與生活，各有不同主題，有的傳達國軍守護國人的英勇形象，也有描繪出疫情嚴峻時，化學兵穿上厚重衣物站在第一線擔任防疫尖兵的辛勞，1把軍隊一向給人陽剛的戰鬥氣息，透過色彩、筆墨和光影，呈現出不同一般的藝術創作張力，也讓人看到國軍能文能武的不同面貌。
羅籝洋說，文藝金像獎全國美展挑出最好的得獎作品，到各地巡迴展覽，透過畫面，展現軍人保家衛國英勇的一面，尤其是防疫、救災，讓外界看到軍人面對危險，不怕苦不畏難，展現出勇氣之美。
鄉長游淑貞感謝國軍文藝金像獎巡迴到吉安，為好客藝術村開啟不一樣的藝文氛圍，邀請在地社團、學校和民眾一同來欣賞。
主辦單位表示，這次以「軍人－當之無愧的英雄」為主題，充分表達國軍始終站在最前線，用生命保國衛民，將展出到3月18日，歡迎民眾前往參觀。
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