聽新聞
test
0:00 / 0:00
「關燈1小時」台灣主場在花蓮 市長邀26日晚同步響應
一年一度的國際環保運動地球關燈一小時（Earth Hour），今年將於3月26日晚間8時30分展開，花蓮市港天宮屆時將與全球同步關燈1小時，花蓮市長魏嘉賢呼籲市民響應，今天下午請來台灣主辦單位歐萊德國際股份有限公司董事長葛望平為活動宣傳，也分享節能減碳的理念。
花蓮市長魏嘉賢5年前市政觀摩時，曾拜訪歐萊德位於桃園龍潭的綠建築總部，感受在節能上的用心，也持續關注綠能環保的重要性。這次市公所與歐萊德共同串聯，支持Earth Hour公益活動。
Earth Hour台灣場主辦人葛望平曾獲邀至聯合國氣候峰會、聯合國碳足跡會議發表演說，今天抵達花蓮為活動宣傳，下午到市公所分享關燈1小時的由來，他強調全球暖化日趨嚴峻，期望透過行動，號召節省不必要的能源浪費，改善過度消耗地球資源的生活習慣。
魏嘉賢說，關燈1小時活動過去在台北、新北、桃園、高雄等大城市辦理，台灣指標性地標像是總統府、台北101商圈、台中歌劇院都會同步關燈。今年特別的是主會場選在花蓮市港天宮，並由花蓮市公所擔任指導單位，26日晚間8時30分預計全球各大媒體都會有相關報導，不僅倡導節能減碳，也向全世界展現花蓮以及台灣傳統宮廟藝術之美，屆時也希望市民朋友一同關燈響應。
魏嘉賢，邀請葛望平到市公所分享，希望建立公所同仁環境永續的想法，並用公部門的力量，再推展到民間企業。
Earth Hou在2007年由世界自然基金會（WWF ）於在澳洲雪梨發起，提倡於每年3月的最後一個或倒數第二個星期六當地時間晚間 8時30分至9時30分，關上不必要的電燈，每年有將近190國、超過1萬8000個世界地標一起響應，歐萊德在2011年主辦台灣地區關燈1小時活動，今年已是第12年。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言