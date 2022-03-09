「關燈1小時」台灣主場在花蓮 市長邀26日晚同步響應

一年一度的國際環保運動地球關燈一小時（Earth Hour），今年將於3月26日晚間8時30分展開，花蓮市港天宮屆時將與全球同步關燈1小時，花蓮市長魏嘉賢呼籲市民響應，今天下午請來台灣主辦單位歐萊德國際股份有限公司董事長葛望平為活動宣傳，也分享節能減碳的理念。

花蓮市長魏嘉賢5年前市政觀摩時，曾拜訪歐萊德位於桃園龍潭的綠建築總部，感受在節能上的用心，也持續關注綠能環保的重要性。這次市公所與歐萊德共同串聯，支持Earth Hour公益活動。

Earth Hour台灣場主辦人葛望平曾獲邀至聯合國氣候峰會、聯合國碳足跡會議發表演說，今天抵達花蓮為活動宣傳，下午到市公所分享關燈1小時的由來，他強調全球暖化日趨嚴峻，期望透過行動，號召節省不必要的能源浪費，改善過度消耗地球資源的生活習慣。

魏嘉賢說，關燈1小時活動過去在台北、新北、桃園、高雄等大城市辦理，台灣指標性地標像是總統府、台北101商圈、台中歌劇院都會同步關燈。今年特別的是主會場選在花蓮市港天宮，並由花蓮市公所擔任指導單位，26日晚間8時30分預計全球各大媒體都會有相關報導，不僅倡導節能減碳，也向全世界展現花蓮以及台灣傳統宮廟藝術之美，屆時也希望市民朋友一同關燈響應。

魏嘉賢，邀請葛望平到市公所分享，希望建立公所同仁環境永續的想法，並用公部門的力量，再推展到民間企業。