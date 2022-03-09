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修復百年建物「舊三星警察分室」 6/15警察節正式開放

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
「舊三星警察分室總機及油印間」預計4月修復完工，6月15日警察節將正式對外開放，內部陳列警政發展的老照片與相關文物。記者林佳彣／攝影
「舊三星警察分室總機及油印間」預計4月修復完工，6月15日警察節將正式對外開放，內部陳列警政發展的老照片與相關文物。記者林佳彣／攝影

宜蘭縣歷史建築「舊三星警察分室總機及油印間」迄今逾百年歷史，其簷廊空間、仿石材的裝飾在縣內少見，這裡也是見證警政發展的重要空間。縣府文化局前年底獲文化部補助，斥資近千萬進行修復，預計4月完工，6月15日警察節正式對外開放；該空間將陳列老照片與相關文物，讓民眾更多認識警政發展。

19世紀以來，三星鄉為漢人與泰雅族的活動交界，現今三星警分局的所在地即日治時代的三星警察分室，更是當時的重要核心地帶，別具歷史意義。其中，舊三星警察分室的總機及油印間建於1913年，已於2004年被縣府登錄為歷史建築。

文化局依文資法規定，分年、分期啟動修復及再利用計畫，2020年獲中央挹注583萬元加上縣款388萬元，修復工程於同年底開工，預計今年4月完工。文化局、三星警分局與縣史館也著手盤點、整理歷年保存至今的老照片和警用腳踏車等文物，未來將規劃「舊三星警察分室總機及油印間」成警察文物展示室。

縣長林姿妙今在文化局長呂信芳等人陪同下，到場視察工程進度。她表示，日治時代的警察有著除暴安良、維護社會秩序的正義形象，現代警察為人民保母，不只維護治安，還提供民眾各種關懷與協助。該空間將於6月15日警察節正式對外開放，盼能串連三星既有觀光遊憩資源，成為文化旅遊的新亮點。

宜蘭縣歷史建築「舊三星警察分室總機及油印間」迄今逾百年歷史，其簷廊空間、仿石材的裝飾在縣內少見。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣歷史建築「舊三星警察分室總機及油印間」迄今逾百年歷史，其簷廊空間、仿石材的裝飾在縣內少見。記者林佳彣／攝影
三星警分局著手盤點、整理歷年保存至今的老照片和警用腳踏車等文物。記者林佳彣／攝影
三星警分局著手盤點、整理歷年保存至今的老照片和警用腳踏車等文物。記者林佳彣／攝影
縣長林姿妙今在文化局長呂信芳等人陪同下，到三星分局視察工程進度。圖／宜蘭縣政府提供
縣長林姿妙今在文化局長呂信芳等人陪同下，到三星分局視察工程進度。圖／宜蘭縣政府提供
歷史建築「舊三星警察分室總機及油印間」修復後，將會陳列日治時代以來的歷史文物。記者林佳彣／攝影
歷史建築「舊三星警察分室總機及油印間」修復後，將會陳列日治時代以來的歷史文物。記者林佳彣／攝影
現今三星警分局的所在地即日治時代的三星警察分室，更是當時的重要核心地帶，別具歷史意義。記者林佳彣／攝影
現今三星警分局的所在地即日治時代的三星警察分室，更是當時的重要核心地帶，別具歷史意義。記者林佳彣／攝影

警察 文化局 歷史建築

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