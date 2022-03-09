基隆城際轉運站4月完工 歷史亮點縱貫鐵路起點、雕花棚

基隆市議會臨時會市政考察今天上午考察城際轉運站及國門廣場周邊施工狀況，市府表示，城際轉運站工程經費6億多元，將整合市區國道客運、公車、火車的轉運功能，重新梳理市區交通動線，串連基隆火車站、國門廣場、北口廣場及西二三旅運設施，4月完工。有歷史記憶的縱貫鐵路起點、雕花雨棚都完整保留。

市府都市發展處徐燕興報告指出，國門廣場計畫是配合郵輪母港政策及市港再生標竿計畫，打造港口門戶意象，可以串接既有海洋廣場、西二三旅運設施、基隆轉運站及基隆火車站，打造台灣頭國門格局。主要工程內容廣場鋪面工程、景觀植栽工程及公車總站整建工程等工項。

徐燕興說，此案是交通部航港局109年核定「前瞻基礎建設海洋觀光計畫」補助之項下計畫，共分二期工程，國門廣場第一階段工程補助9千多萬元，去年4月開工，預計今年4月完工，第二階段工程正辦理規畫設計審查作業。

市府觀光及城市行銷處長曾姿雯說，城際轉運站工程經費6億多元，將整合市區國道客運、公車、火車的轉運功能，重新梳理市區交通動線，串連基隆火車站、國門廣場、北口廣場及西二三旅運設施，4月完工。主要工程内容包含舊火車站整建、新建轉運站、候車頂棚、市公車亭及景觀植栽等工項。