讓雨變甜蜜！基隆雨天優惠越大折越多 亭仔咖LINE上線

下雨就想到基隆，最近下好久的雨，基隆市政府與在地業者「樂品科技」及「基隆市水巷內產業發展協會」共同推出「雨禮有約」雨天行銷計畫，民眾只需加入「亭仔咖LINE@官方帳號」就能享有基隆雨天專屬優惠，雨量越大優惠越多。

市長林右昌今天在記者會表示，基隆是全國咖啡廳密度最高的海港城市，好天氣的時候有很多觀光客會來，但在冬天下雨的時候，基隆也有另外一番情調，現在城市景觀已經有大幅轉變，即使是雨天來基隆喝咖啡，也是一種享受。

林右昌說，「亭仔咖LINE@」是專為基隆打造以雨量做為各店家優惠標準的創意行銷，下雨下得越多，就有越多的優惠，基隆這個海港城市，應該充滿咖啡、甜點的氣味。取名「亭仔咖」是因為在騎樓喝咖啡已經是基隆人的習慣，搭配著浪漫的雨中街景，這就是基隆亭仔咖的意境。

市府觀光及城市行銷處長曾姿雯說明，集結基隆許多店家，職人咖啡店超過17家，如樂品喜塘咖啡、圖門咖啡、圖們咖啡公寓、阿信咖啡、199.9咖啡、小市場咖啡、赫米斯咖啡、淬咖啡、曙.初見咖啡、三奇壹號咖啡、喜舍咖啡、夏隆咖啡、珈有咖啡GaYo cafe、金豆咖啡、安樓咖啡、重力職人咖啡、珊菓咖啡等，還有許多特色餐食館、點心、伴手禮，如CasaPICASSO、阿信ㄟ灶咖、525酒食館、刈包BAO、邦彼諾義式餐廳、泰機車、WIND像風一樣、海那邊、啤咖酒、泉利米香、朋廚烘焙坊、福氣委託行、凡人與路手工鞋、ZOCHA等，種類眾多應有盡有。

「對，晴天來就沒有優惠」曾姿雯表示，市府與在地業者還結合通訊軟體以及雨量監控數據，經由後端資料庫及系統運算，配合雨量送出各店家的優惠折扣，民眾只要掃描QR Code即可使用，快速又方便，店家優惠種類繁多，不論是消費折扣還是餐點贈送，最低下殺85折，歡迎更多在地優質業者及民眾加入

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