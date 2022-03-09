台泥董事長捐500萬及10萬股 組基金會供和平村急難救助

台泥董事長張安平捐出500萬元現金及10萬股台泥股票，推動成立花蓮縣私立和平永續基金會，用於台泥和平廠所在地的花蓮和平村急難救助基金，專款專用。台泥表示，DAKA園區每月營收會提撥一定比例投入，未來村民遭遇重大變故，可即時獲得協助。

台泥於2020年1月將花蓮和平廠部分場域對外開放，成立台泥DAKA開放生態循環工廠，已是蘇花改沿線人氣景點。台泥今天宣布，已向花蓮縣政府遞件成立和平永續基金會，專款專用在「和平村急難救助基金」，基金來源由董事長張安平捐款挹注，財團法人劍潭古寺也共襄盛舉。

張安平捐出現金500萬元，以及10萬股台泥股票，以今天台泥收盤價每股47.25元計算，股票價值472萬5000元。

台泥表示，將邀請和平村長及3位部落主席，成為基金會董事，與台泥共同監督，讓這筆基金能長遠運作。台泥DAKA未來每個月營收，包括旗下子公司台泥儲能（NHΩA.TCC）攜手7-ELEVEN，3日啟用的新世代充電站收入，都將固定提撥一定比例投入。

此外，DAKA市集每月收取的攤鋪租金以及園區內遊客支付的導覽費用，加上7-ELEVEN蓮和門市以及星巴克和平門市，每個月提撥一定比例營收捐助在地和平國小教育基金，2年來總金額超過384萬元，未來這筆款項也將轉投入和平村急難救助基金。

張安平這次以個人名義，連同現金和股票，投入近千萬元推動成立急難救助基金。他表示，雖然自己不會長久擔任董事長，但希望幫和平留下可長可久的資源。基金會專款專用，讓未來和平村民遭遇火災等突發事故，或者人身安全意外急難時，可以有一個申請協助的管道，而捐出股票也代表台泥發展的愈好，和平村急難救助基金也會跟著增值，與地方共好。