台東擱淺貝里斯籍貨輪 今晚9點漲潮再行拖拉作業

一艘貝里斯籍貨輪昨天因舵機故障擱淺在台東市富岡漁港岸際，船公司從高雄請來拖船，今天上午進行拖拉失敗，預計晚間9點再利用漲潮時作業。 交通部航港局表示，目前船隻未有漏油情形。

交通部航港局副局長劉志鴻接受媒體訪問時說，若今晚9點還是未能將貨船順利脫離，將和船公司討論是否增加拖船或找平台船把貨船重量減輕後，再行作業，未來幾天風浪會變小，滿潮水位會更高，更有利拖離。

這艘擱淺的貝里斯籍貨輪，3月3日從中國煙台港出航前往印尼蘇拉威西，昨行經台灣東部海域時，船隻舵機故障，加上遇到東北季風，整艘船隨著風向及海流，飄到台東市富岡漁港岸際擱淺，船上16名船員沒有大礙。

船公司接獲通知後，緊急從高雄港請來拖船救援，今天上午9點利用漲潮時，多次將貨船拖拉離開岸際，但都失敗收場，隨著水位退潮，船公司評估後，晚上9點利用再次漲潮時，進行脫拉。