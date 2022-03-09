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史探大發現 政壇最早「宜蘭幫」由清朝舉人李望洋開創

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
清朝舉人李望洋畫像與當地人士合獻的「萬人衣」，衣上貼有珍貴的金箔，現存留1件捐給縣史館收藏。記者戴永華／翻攝
清朝舉人李望洋畫像與當地人士合獻的「萬人衣」，衣上貼有珍貴的金箔，現存留1件捐給縣史館收藏。記者戴永華／翻攝

宜蘭舊城區有很多先賢故居及遺跡，值得一遊，市公所今與地方人士來到清朝舉人李望洋早年創立的鸞堂「新民堂」，李望洋曾奉派大陸甘肅擔任知州「李刺史」，當時他帶著70幾位地方賢士前往任職，12年後又帶著這幫人榮歸故里，一群人浩浩蕩蕩算是最早的「宜蘭幫」。

李望洋回歸故鄉後，投入教育培養人才，創立台灣第一間鸞堂「新民堂」，該堂以扶鸞問事為主要信仰儀式，目前還收藏全台灣體積最大的鸞筆，李望洋對於宗教及文化教育貢獻非常大。

根據研究李望洋歷史的楊晉平老師表示，台灣很多知名的鸞堂是從新民堂發展出去，如台北慈惠堂是其中之一；現在大家都說政壇上有「宜蘭幫」，其實李望洋在當官那段期間，勇於提拔任用宜蘭人才，算是最早開創「宜蘭幫」的人。

楊晉平說，李望洋1859年考中舉人，1872年同治年間奉派到大陸甘肅擔任知州從宜蘭出發，他帶著70幾位地方賢士前往任職，是當時宜蘭最受尊崇的人物尊稱「李刺史」，歷任渭源、河州、狄道知州，政績卓越。

1884年光緒年間返回宜蘭，李望洋帶著「宜蘭幫」周遊中國大陸，經過西安、洛陽、北京、天津，後來搭船到上海及泉漳州等地，所以這群見過世面的人也是「宜蘭幫」的開始。

李望洋自甘肅遊宦歸來，擔任仰山書院長作育英才，在宜蘭南門街蔣國榮書房創建「新民堂」，後來遷建到新民路的現址。

由於他對地方貢獻良多，獲當地人士合獻5件「萬人衣」，衣上貼有珍貴的金箔，現存留1件捐給縣史館收藏。後代子孫李孫維表示，先祖李望洋的祖墳經過土地重劃後，位於私人土地上，希望獲得重視整建。

市長江聰淵說，宜蘭建城迄今200多年歷史，感謝先民先賢篳路藍縷以啟山林，其貢獻應該被彰顯，市公所藉由踏尋蘭城先賢足跡走讀活動，讓大家了解先人對這片土地的付出貢獻，也是值得一遊的歷史遺跡。

鑽研李望洋歷史的楊晉平老師表示，李望洋在清朝當官那段期間，勇於提拔任用宜蘭人才，算是最早開創「宜蘭幫」的人。記者戴永華／攝影
鑽研李望洋歷史的楊晉平老師表示，李望洋在清朝當官那段期間，勇於提拔任用宜蘭人才，算是最早開創「宜蘭幫」的人。記者戴永華／攝影
宜蘭市歷史導覽走讀今天來到「新民堂」，這是清朝舉人李望洋創立的台灣第一間鸞堂。記者戴永華／攝影
宜蘭市歷史導覽走讀今天來到「新民堂」，這是清朝舉人李望洋創立的台灣第一間鸞堂。記者戴永華／攝影

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