幫EMU3000型城際列車洗澎澎 台東有15名機會

配合台灣劃時代新列車台鐵EMU3000型城際列車集中台東，清潔公司應徵15名洗車員，學歷不拘，但要頭腦清晰、身體健壯，歡迎加入「火車美容師」行列。

台鐵全新自強號EMU3000型城際列車去年底投入東部幹線營運，3月29日後將微調時刻表，包含EMU3000型城際列車將替駛樹林－花蓮間普悠瑪4列次、樹林－台東間自強號2列次，及台中－台東間自強號2列次，調整後東線自強號列車運能較現況提升10.4%。

根據台鐵局規劃，EMU3000型城際列車將替駛的自強號車次包含228次、256次、410次、203次、229次、439次、377次及378次。

因應EMU3000列車集中台東，負責清洗台鐵火車的業者最近應徵15名洗火車工人，這特殊的行業引起許多民眾好奇，躍躍欲試，希望能幫火車「洗澎澎」。

台灣斯巴克環保工程股份有限公司主任陳現益接受媒體訪問表示，台鐵3月29日微改火車時刻表，EMU3000新型城際列車將會集中在台東，目前公司人手無法因應，因此還要再增加15人，年齡不拘，但是因為工作還是有危險性存在，因此必須頭腦清晰、身體強健。

他說，目前列車只要跑1000公里就要洗一次澡，或是台鐵有特別交代要清洗的列車。

做了11年「火車美容師」的洪女說，因為清洗時必須關掉電源，因此夏天在車廂裡很悶熱，又沒燈光；冬天，尤其是寒流、鋒面來襲時，碰到水瞬間就像刀割般，「這是一個夏天熱、冬天冷的工作」，但是一想到能讓旅客享受最優質的清潔服務就很開心、很有成就感。

陳現益說，目前已有3人應徵，希望有熱情、有興趣，願意為所有全國旅客提供一個舒適乘坐環境的人都歡迎加入「火車美容師」的行列。